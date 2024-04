Due naufraghi che avrebbero mangiato il cibo rubato: indizi e confessioni

Nei giorni scorsi un concorrente de L’Isola dei Famosi ha rubato un cestino pieno di cibo che era destinato ad uno dei cameraman. Il “ladro” non si è mai fatto avanti, mentre due naufraghi hanno subito ammesso di aver accettato del riso. Khady Gueye e Pietro Fanelli hanno confessato tutto: “Avevamo fame e abbiamo mangiato quello che ci è stato dato. Sfido chiunque a dire di no in una situazione simile”. Khady ha anche aggiunto che altri concorrenti sono coinvolti nel cibo gate: “Ci sono altri che hanno mangiato e stanno zitti. Uno di loro è un insospettabile, nessuno può immaginarlo“.

I due naufraghi che avrebbero mangiato senza ammetterlo.

Ieri in puntata Vladimir Luxuria ha dato l’ultima possibilità al gruppo: “Chi ha mangiato il riso può ammetterlo adesso. Questo non è un processo, non è nulla di così grave, ma avete l’ultima chance di dire tutto, accettare le vostre colpe, altrimenti ci sarà una penalità per tutti“. Nessuno ha parlato e alla fine lo spirito de L’Isola ha deciso di togliere il fuoco.

Quasi tutti i concorrenti si sono disperati (Matilde Brandi è anche scoppiata a piangere), tranne uno, Joe Bastianich, che ha abbassato la testa ed è rimasto in silenzio. La cosa è stata notata da diversi utenti di Twitter che hanno fatto le loro ipotesi: “Khady parla di insospettabile, Joe non dice nulla e guarda a terra, quindi se tanto mi dà tanto”. “Il cestino l’ha rubato Joe Bastianich. L’unico che alla notizia dello spegnimento del fuoco, ha chinato il capo per terra. Ed è rimasto muto“. “Secondo me è stato Joe e non lo ammetterà mai conoscendolo“.

Il cestino l’ha rubato Joe Bastianich. 🙊 L’unico che alla notizia dello spegnimento del fuoco, ha chinato il capo per terra. Ed è rimasto muto. #isola — GigiGx (@GigiGx) April 22, 2024

Secondo me il ladro è tra Stoppa e Joe #isola pic.twitter.com/I5LorFG986 — Mary🌻 (@mariamemeo) April 22, 2024

comunque secondo me il “ladro” è Joe #isola — christian (@chr1st14n_db) April 22, 2024

La confessione di Pietro Fanelli.

Piero Fanelli ha confessato al gruppo che il “ladro” del cestino gli avrebbe rivelato che anche Alvina e Artur avrebbero mangiato il riso del cameraman: “A me il ladro ha detto che chi è stato a mangiare oltre a me sono Alvina e Artur, per questo io ho fatto il tuo nome Artur, perché mi è stato detto dal ladro. vedremo i fatti, se ho ragione io però mi fate un applauso“.

Artur però ha negato e si è anche alterato: “Non è vero nulla lo giuro! Prima di dare colpa alle persone assicuratevi che sia vero. Io quel cibo nemmeno l’ho visto. Non me l’ha chiesto nessuno e io non l’ho mangiato assolutamente“.