Foo Fighters, But Here We Are: uscita e tracklist

I Foo Fighters hanno annunciato l’album But Here We Are: la data di uscita e la tracklist del primo disco dopo la morte di Taylor Hawkins.

I Foo Fighters sono finalmente pronti a ripartire. Dopo aver vissuto l’anno più drammatico e travagliato della loro vita, quello della scomparsa del batterista Taylor Hawkins, venuto a mancare improvvisamente il 25 marzo del 2022, Dave Grohl e compagni hanno annunciato l’arrivo di But Here We Are. Un disco anticipato immediatamente dall’uscita di un nuovo singolo, Rescued. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Foo Fighters: il nuovo album But Here We Are

Attraverso alcuni post su Instagram e diverse clip misteriose, i Foos hanno annunciato diversi particolari del nuovo attesissimo album. Il disco è in arrivo il 2 giugno, e sarà disponibile in diversi formati, come confermato in una nota condivisa sul sito ufficiale della band americana.

Dave Grohl

Un disco di straordinaria importanza per la band, in arrivo dopo un anno di “sconcertanti perdite, introspezione personale e ricordi dolceamari“. All’interno di questo lavoro, i restanti membri del gruppo hanno risposto in maniera onesta, forse anche brutale, a quanto accaduto negli ultimi mesi.

Undicesimo album in studio dei Foos, è stato anticipato immediatamente dal singolo Rescued, di cui è stato diffuso immediatamente anche il lyric video ufficiale:

La tracklist di But Here We Are

Le canzoni presenti nel nuovo album esplorano, stando alla presentazione di Dave Grohl e compagni, la gamma emotiva che va “dalla rabbia e dal dolore alla serenità e all’accettazione“, passando per molte fasi intermedie che non possono non essere considerate.

Questa la tracklist completa del disco:

1 – Rescued

2 – Under You

3 – Hearing Voices

4 – But Here We Are

5 – The Glass

6 – Nothing at All

7 – Show Me How

8 – Beyond Me

9 – The Teacher

10 – Rest

Non conosciamo altri dettagli, ma sappiamo che dopo la pubblicazione dell’album la band partirà per un tour mondiale, con due date anche in Europa, per presentare le nuove canzoni e rendere ancora omaggio all’amico Taylor Hawkins. Non è ancora stato annunciato chi sarà, però, l’artista che siederà dietro le pelli in sede live.