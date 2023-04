Uno maggio 2023 a Taranto: la lista dei cantanti

Il cast completo della decima edizione dell’Uno maggio di Taranto: i cantanti del festival diretto da Diodato e Roy Paci.

Sono stati i svelati i dettagli dell’”altro” concertone del Primo Maggio. Si tratta dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto, un grande evento musicale che da dieci anni si svolge, ormai immancabilmente, nella splendida città pugliese. Un appuntamento imperdibile che ancora una volta può vantare un cast di partecipanti che ha poco da invidiare a quello, forse più blasonato, di Roma. Scopriamo insieme tutti i cantanti nel cast messo insieme da una super direzione artistica formata da Diodato, Roy Paci e Michele Riondino.

Uno Maggio 2023: il cast dei cantanti di Taranto

Come ogni anno, ancora una volta a Taranto la musica diventerà un mezzo importante per portare avanti idee e concetti di interesse sociale, per denunciare problemi che affliggono Taranto e, più in generale, buona parte dell’Italia. Battaglie che saranno portate avanti dai conduttori Valentina Correani, Martina Martorano, Valentina Petrini, Serena Tarabini e Andrea Rivera, oltre che a un cast straordinario di cantanti e personaggi dello spettacolo.

Samuele Bersani

Dalle ore 14 si alterneranno sul palco, come di consueto a titolo gratuito:

– Samuele Bersani

– Vasco Brondi

– Vinicio Capossela

– Tonino Carotone

– Luca De Gennaro

– Niccolò Fabi

– Nino Frassica e la Los Plaggers Band

– Gemitaiz

– Fido Guido

– Kento

– La Rappresentante di Lista

– Marlene Kuntz

– Mezzosangue

– Meg

– Francesca Michielin

– Studio Murena

– Omini

– Willie Peyote

– Ron

– Renzo Rubino

– Terraros

– Venerus

Gli altri ospiti dell’Uno Maggio di Taranto

Oltre ai cantanti annunciati, ci sarà spazio per Carlo Amleto, attore e musicista, con incursioni comiche e musicali. Troverà poi spazio la Uno Maggio Orchestra, il supergruppo formato da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Adriano Viterbini, Andrea Pesce, Rodrigo D’Erasmo, Beppe Scardino e Stefano Colosimo.

Per parlare invece dei temi extra musicali che stanno a cuore agli organizzatori e al pubblico del Concertone di Taranto, ci sarà spazio per ospiti anche internazionali di associazioni come Amnesty International Italia, Fridays for Future Italia, No Tav, Casa Memoria Felicia Impastato e molti altri ancora. Per tutte le altre informazioni, puoi rimanere collegato con gli account ufficiali dell’evento pugliese.