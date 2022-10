Fire HD 8, nuovo modello per il tablet economico di Amazon

Amazon ha annunciato il nuovo tablet Fire HD 8, disponibile a partire da 114,99 euro. Le prestazioni sono più veloci del 30% e la batteria ha fino a 13 ore di autonomia con ricarica tramite USB-C. Il tablet offre per la prima volta il multitasking a schermi diviso: ad esempio, è possibile suddividere lo schermo per inviare un’e-mail mentre si partecipa a una call su Zoom, o cercare una ricetta mentre si guarda la propria serie TV preferita. Lo schermo HD da 8’’, realizzato in vetro alluminosilicato rinforzato, è più sottile. Grazie all’opzione di duplicazione dello schermo, è possibile anche trasmettere video, pagine web, app, foto e altro ancora su schermi più grandi e compatibili con la tecnologia Miracast, inclusi TV Samsung, Sony, LG e Philips selezionati, nonché smart TV con Fire TV integrata.

I clienti Amazon Prime possono inoltre usufruire di un’archiviazione gratuita ed illimitata di fotografie in alta risoluzione, oltre a 5GB di archiviazione video. Il 35% della plastica impiegata nella fabbricazione è riciclata post-consumo e il 95% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili e può essere sostituito o riciclato. Fire HD 8, nelle due versioni da 32GB o 64GB, è disponibile sul sito dell’azienda a partire da 114,99 euro. Sono state rilasciate anche le custodie compatibili in tessuto nei colori nero, blu, grigio e rosa, disponibili a 39,99 euro.