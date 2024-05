Vard Fincantieri costruirà nave per operazioni sottomarine per armatore norvegese

– Vard, controllata norvegese del gruppo Fincantieri attiva nella realizzazione di navi speciali, e Island Offshore, armatore norvegese che opera nel mercato Oil & Gas e delle rinnovabili, hanno firmato un contratto per la progettazione e la costruzione di una Ocean Energy Construction Vessel OECV di ultima generazione a propulsione ibrida. Le parti hanno anche concordato un’opzione per altre due navi.

La nave, che sarà consegnata nel primo trimestre del 2027, avrà una configurazione flessibile a seconda delle operazioni specifiche che la nave dovrà svolgere. Eseguirà operazioni sottomarine, tra cui ispezione, manutenzione e riparazione, posa di tubi, costruzione e installazione di infrastrutture sottomarine, supporto alle immersioni e attrezzature per l’ispezione subacquea a controllo remoto.

“Questo ordine rappresenta un’altra conferma della leadership del gruppo e di Vard nel settore Offshore e Navi speciali, che sta continuando a registrare solide performance dopo l’accelerazione degli scorsi mesi – ha commentato l’AD Pierroberto Folgiero – Questo tipo di unità è in grado di svolgere una vasta gamma di operazioni sottomarine, rafforzando in tal modo il ruolo del gruppo nel dominio underwater con tecnologie all’avanguardia, così come previsto dal nostro Piano Industriale”.