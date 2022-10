Paris Hilton nel metaverso: festeggia Halloween in The Sandbox

The Sandbox ha annunciato oggi di aver stretto una partnership con 11:11 Media di Paris Hilton per creare Cryptoween, esperienza a tema Halloween che approderà sul metaverso. L’esperienza multiplayer sarà aperta a tutti dal 21 ottobre al 7 novembre. Cryptoween è ambientato durante uno dei party organizzati da Paris Hilton, che tuttavia avrà bisogno dell’aiuto dei giocatori: chi si cimenterà in una serie di sfide e missioni di gioco, come radunare una banda di Mariachi zombi e rimuovere la maledizione scatenata da un personaggio malvagio, potrà partecipare a una lotteria che darà la possibilità di vincere Sand, la valuta del gioco, e ricompense NFT. La scorsa estate The Sandbox ha avviato la alpha della stagione 3, e nel frattempo sono sempre di più i marchi che si sono assicurati una parte in uno dei metaversi al momento più frequentati. In The Sandbox valgono ad esempio gli NFT di qualsiasi utente, e vengono utilizzati come premio in molte esperienze create ad hoc. Negli scorsi mesi The Sandbox ha chiuso 27 accordi con partner come Snoop Dogg, The Walking Dead, Deadmau5, Sueco, Warner Music Group, Ubisoft’s Rabbids, BAYC, World of Women, I Puffi, Steve Aoki, Metapride, Care Bears e Atari. Tra le ultime partnership, The Sandbox ha annunciato di aver stretto una collaborazione con ITV Studios per portare il reality show di Gordon Ramsay Hell’s Kitchen e far vivere agli utenti le esperienze del famigerato ristorante ospitato in un’apposita Land di ITV Studios.