Windows 11 offre ora la protezione automatica dal phishing

Recentemente Windows ha rilasciato il nuovo sistema operativo Windows 11. Questo nuovo sistema operativo offre agli utenti la protezione automatica dal phishing. prima di scendere nei dettagli è bene capire spiegare cos’è realmente il phishing.

Phishing

Il phishing è un tentativo di truffa online che avviene tramite un sms o una mail, principalmente però tramite una mail. Generalmente il testo della mail parla di problemi relativi alla consegna di un pacco, di problemi legati al proprio conto bancario oppure ancora problemi legati alla registrazione su qualche sito. Nella mail vi possono essere allegati o dei file in formato .pdf, .doc o .exe oppure dei link che rimandano a qualche sito a cui è richiesta una qualche sorta di registrazione. Spesso questi file allegati contengono un virus di tipo trojan che viene scaricato sul dispositivo per provare a carpire le password e le e-mail personali oppure le credenziali bancarie. Per quanto riguarda, invece, il link, cliccandovi su la persona ha l’impressione di trovarsi su un sito ufficiale, ma non si tratta del sito ufficiale, ma bensì di un sito creato appositamente dai malfattori per fare in modo che la persona si registri o inserisca le proprie credenziali per carpirle. Questo genere di truffe nel 2022 è sempre più diffuso, ultimamente vengono effettuate anche nella SEA. La SEA è un’attività di marketing che consiste nel portare la persona che effettua una ricerca su un motore di ricerca hanno notare tra i primi risultati un annuncio pubblicitario di un sito che soddisfa i criteri di ricerca. Per stare nei primi posti tra gli annunci si paga, ultimamente, però, i siti pubblicitari nella SEA sono dei siti che praticano phishing. Ma come ci si può proteggere da tutto ciò?

Windows 11

La versione 22H2 di Windows 11 ha un meccanismo automatico che protegge dal furto di credenziali mentre si svolgono attività online. Essendo un meccanismo automatico l’utente non deve fare qualcosa in particolare, ma deve solo capire come funziona per agire solo quando è richiesto esplicitamente dal sistema. Windows 11 ogni volta che l’utente inserisce le proprie credenziali personali su un sito, controlla l’esistenza reale di una connessione sicura e affidabile al server. Nel caso in cui non dovesse esservi questa connessione sicura, il sistema inviterà l’utente a modificare le proprie credenziali d’accesso per impedire che il proprietario del sito possa farne uso. Naturalmente ci sono tanti stratagemmi che possono essere applicati per prevenire i tentativi di phishing, Fra questi vi sono i software antivirus testati sia gratuiti che non e il trucco di utilizzare password diverse per servizi online differenti. Quindi è importante utilizzare il software antivirus insieme al gestore delle password.

Antivirus cosa sono e perché utilizzarli in combo con Windows 11

Questa protezione automatica di Windows 11 contro il phishing è indubbiamente utile, però, è bene utilizzare anche un buon antivirus. Un antivirus è un software che è identifica, rileva e aiuta a prevenire che un virus possa infettare il proprio dispositivo. Sul mercato sono disponibili in tantissimi antivirus tutti con prezzi e funzionalità differenti, alcuni di questi sono gratuiti però, è bene scegliere quelli a pagamento perché hanno delle funzionalità più complete e aggiuntive quali:

un firewall;

una VPN;

una protezione dal phishing;

un buon gestore di password.

Un ottimo gestore di password è molto utile per generare password sicure e conservarle sempre in sicurezza. Tra i migliori antivirus del 2022 ricordiamo Norton, Bitdefender, McAfee, TotalAV e Intego. I costi di questi antivirus non sono particolarmente esosi e hanno un buon rapporto qualità/prezzo.

Inoltre, come ulteriore protezione, oltre quella offerta da Windows 11 e dall’antivirus, si può optare per l’uso di una VPN nel caso in cui non fosse già compresa nelle funzionalità dell’antivirus. La VPN cripterà le proprie attività online proteggendo i dati e la privacy dell’utente da virus, phishing e fornitori di servizi online. Anche l’indirizzo IP e la geolocalizzazione dell’utente saranno preservati.

Conclusioni

Il phishing tramite email o tramite gli annunci nella SEA sono sempre più diffusi soprattutto negli ultimi mesi. Proprio per questo motivo è bene correre ripari per tutelare la propria privacy, le proprie credenziali bancarie e i propri dati personali. Innanzitutto, se il proprio dispositivo lo consente si può ricorrere all’aggiornamento gratuito di Windows 11 che in modo semplice, ma molto efficace aiuta a prevenire questo tipo di truffe. Inoltre, si possono utilizzare degli antivirus che tra le tante funzionalità offrono anche questo tipo di protezione. Se l’antivirus non dovesse offrire nel pacchetto dei propri servizi anche una VPN, si potrebbe ricorrere ad una VPN da utilizzare in combo con l’antivirus per essere il più protetti possibile. Proteggersi dalle truffe online come il phishing che attualmente stanno diventando sempre più insidiose è possibile, farlo comporta solo attuare delle piccole azioni.