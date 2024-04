Fiorello e Gabriele Corsi: l’ad di Discovery fa chiarezza su chi vedremo su Nove

Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros Discovery, oggi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dove ha parlato di Fiorello e di Gabriele Corsi, due nomi che negli ultimi giorni sono stati trend topic in merito alla campagna acquisti di Nove. Il primo su Nove (al momento) non ci andrà, mentre il secondo sul Nove (al momento) è stato riconfermato, nonostante l’ingresso di Amadeus che potrebbe scippargli il posto nel preserale.

Amadeus è infatti passato a Nove “con due prime time e un access in onda tutto l’anno“, che fine farà quindi Gabriele Corsi che da cinque anni a questa parte, nel preserale, conduce con successo Deal With It e Don’t Forget The Lyrics?

“Gabriele Corsi? È un volto fondamentale di Nove e per lui prevediamo un suo spazio quotidiano in una fascia oraria pregiata oltre che programmi in prime time“, le parole di Alessandro Araimo a Corriere. Fiorello invece “Mai incontrato. Ma chi non vorrebbe lavorare con lui? Però ci vorrebbe un progetto preciso che oggi non abbiamo. Non c’è un no a priori a nessun progetto, ma deve avere un senso sia editoriale sia economico. In generale però non ci fermiamo ad Amadeus“.

Insomma, se Fiorello al momento non passa a Nove, Gabriele Corsi può tirare un sospiro di sollievo e tenersi stretti i suoi Deal With It e Don’t Forget The Lyrics, format quest’ultimo lanciato in Italia proprio da Amadeus durante la sua esperienza in Mediaset col titolo Canta e Vinci.

Eppure mi sentivo benissimo… https://t.co/nbfj5Cr8UO — Gabriele Lele Corsi 🤌 (@corsi_gabriele) April 18, 2024

Fiorello e Gabriele Corsi: l’ad di Discovery fa chiarezza anche su Amadeus