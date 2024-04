Rifiuto della Fagnani: “Voleva fare Belve, lei ha detto di no”

Sono molti i personaggi che Francesca Fagnani e i suo team contattano e corteggiano per le iconiche interviste a Belve, ma tanti altri invece sono quelli che si propongono e qualche volta la conduttrice accetta di ospitarli (su tutti Francesca Cipriani e Jenny Urtis). A quanto pare però di recente è anche arrivato un rifiuto da parte della Fagnani, sembra infatti che un uomo molto discusso in questi ultimi mesi avrebbe avuto piacere di approdare a Belve e che la giornalista abbia risposto con un ‘no grazie’.

Stando a quello che si legge su Dagospia, il generale Vannacci – tramite persone a lui vicine – si sarebbe proposto per un’intervista a Belve. Secondo i rumor che riporta Giuseppe Candela nella sua rubrica A Lume di Candela, la Fagnani avrebbe risposto con un secco rifiuto.

Ma che dispiacere…



“I personaggi che vorrei ospitare? C’è una lista lunga. Belve è un’intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco. Preferisco chi rifiuta piuttosto di chi viene e poi mi inizia a dire “taglia questo, taglia quest’altro” o fa mille problemi. Qualche nome che avrei voluto? Sono sempre i soliti nomi. Poi me ne faccio una ragione, non è che piango, eh. La Golino, la Morante… io non scelgo il nome importante, ma quello giusto. Ho invitato anche Buffon e mi ha detto no. Lui ha un bel vissuto, è un simbolo, un personaggio molto interessante. Poi ho invitato anche Emma Marrone. Come mai non è venuta? Non so perché”.