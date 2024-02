Filmato non andato in onda al GF incastra una gieffina: chi ha parlato

Contro ogni pronostico ieri sera a lasciare la casa del Grande Fratello è stato Vittorio Menozzi. Subito dopo il verdetto qualcuno rivolgendosi a Beatrice ha detto ‘ce l’ha fatta‘. L’attrice dopo aver sentito questa accusa è andata su tutte le furie. Eppure in diretta su Canale 5 nessuno ha sentito questa frase, sappiamo solo che non è stata Anita a parlare: “Mi hanno accusato di aver detto che Bea ha buttato fuori Vitto, ma non l’ho detto io e non farò nomi“. Adesso però il caso è risolto, grazie a un filmato che nelle ultime ore circola sui social.

Un filmato incastra la gieffina che ha accusato Beatrice.

Chi era collegato su Mediaset Extra ha sentito chiaramente la frase: “Ce l’ha fatta ahò! Assurdo!… Per me è assurdo!“. A pronunciare queste parole pare proprio essere stata Perla Vatiero e adesso si spiega la rabbia con cui ha risposto a Beatrice.

Ok la frase “ce l’ha fatta!” L’ha detto di perla #grandefratello — mario mestolo (@diegomerendona) February 13, 2024

Lo sfogo di Beatrice Luzzi.

Subito dopo essersi sentita dire che “ce l’ha fatta” a cacciare Vittorio, Beatrice è sbottata: “Ragazzi qui esce chi viene nominato! Certamente non l’ho nominato io e mai l’avrei fatto. Io non l’avrei mai nominato nella mia vita qualsiasi cosa mi avesse fatto. Non c’entra nulla quello che sto dicendo?! Se parlo è perché qualcuno ha appena detto ‘ah lei ce l’ha fatta’. Tutto volevo meno che Vittorio uscisse. Vieto a chiunque di dire ‘ce l’ha fatta’. Basta attribuirmi la responsabilità di qualsiasi cosa. Per me l’uscita di Vittorio è il dolore più grande. L’avete attaccato in tutti i modi dicendo le peggiori cose e io sono l’unica che l’ha sempre difeso. Mi è stato proprio detto ‘ce l’ha fatta’. Ci sarà pure un filmato che possono mandare in onda la prossima puntata, non me lo sto inventando“.

Durante lo sfogo di Beatrice, Perla Vatiero ha dato alla Luzzi dell’aggressiva dallo sguardo cattivo: “Ma che aggressiva, ma altrimenti cosa fai? Ma ti vedi con quali occhi lo dici? Sei una persona aggressiva, ma guardatela. Ragazzi guardatela con che occhi sta parlando. Con che occhi cattivi parli, sei una persona aggressiva. Siamo persone libere e tu devi stare calma, calma, calmati. Sei proprio una persona aggressiva. Un altro poco mi picchiavi. Questa mi dice che non permette a nessuno e che vieta, ma chi sei? Torna in te, vedi di essere lucida. Che persona aggressiva. Io ho paura di te all’interno della casa. Questa volta siamo noi ad avere paura di te in questa casa. Anita e come ha parlato a te? In un modo cattivissimo. Ma prendessero dei provvedimenti con questi suoi atteggiamenti aggressivi e cattivi. Ma l’avete vista, ci rendiamo conto? Mi fa troppa paura. Si deve calmare…”

Ecco servita una diapositiva di Perla mentre dice a Beatrice che è aggressiva, che deve calmarsi e che ha lo sguardo cattivo…