FIFA 23, la colonna sonora su Spotify con Bad Bunny, Rosalía e Nas

Electronic Arts ha svelato la colonna sonora ufficiale FIFA 23, disponibile su Spotify. Con oltre 100 brani di artisti diversi, la nuova colonna sonora di FIFA 23 include artisti di fama mondiale come Bad Bunny e Yeah Yeah Yeahs, oltre a stelle nascenti, come Baby Tate, Ibeyi e Pheelz. I giocatori possono anche mostrare il loro sostegno ai loro musicisti preferiti attraverso le divise FIFA Ultimate Team disegnate da artisti tra cui Jack Harlow, Rosalía, Pheelz, Central Cee e altri ancora. I kit personalizzati, pensati per rappresentare la personalità di ogni artista, saranno sbloccabili attraverso una serie di obiettivi a partire dal 27 settembre. Nel menu colonna sonora saranno disponibili con 57 nuove melodie dei preferiti dai fan tra cui FKA Twigs, Flume, Milkblood, Phoenix, Sampa The Great, Odessa e altri ancora. Inoltre, la colonna sonora Volta Football di quest’anno cattura l’atmosfera del calcio di strada con brani di Nas, Denzel Curry, Quevedo, Remi Wolf e altri. “La colonna sonora di quest’anno dimostra l’ampiezza dell’amore del mondo per il gioco, catturando suoni da tutte le parti del globo”, ha affermato Raphaella Lima, Global Music Marketing Director di EA. “Abbiamo voluto sottolineare l’importanza della nostra comunità calcistica globale attraverso la musica e siamo entusiasti di collaborare con questo incredibile gruppo di artisti per fornire le canzoni e gli inni per il FIFA più esteso di sempre”. FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver ed EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One il 30 settembre.