iPhone 14: le cover di Cellularline, anche con MagSafe

In concomitanza con l’uscita della linea iPhone 14 Cellularline ha annunciato l’ampliamento di alcune linee di accessori compatibili con il nuovo telefono Apple, alcuni dei quali con tecnologia MagSafe. La prima linea a essere ampliata è la gamma Sensation: custodia in silicone colorata che protegge gli angoli, i bordi e i fori del device, realizzata in materiale soft touch e rivestita internamente con microfibra antigraffio. Nella gamma Sensation fa la sua entrata la linea Sensation Dots, custodie in silicone semi-trasparente con un effetto macchiato in rilievo: questa trama è realizzata da pezzi di silicone colorati riciclati, iniettati nel materiale della custodia durante la produzione. La linea Glass Mag è in TPU e policarbonato, certificata Military Test. Le cover disponibili hanno diverse colorazioni oltre a quella trasparente, e sono compatibili con la ricarica wireless MagSafe.

Un’altra gamma che permette la ricarica tramite tecnologia MagSafe è la linea Strong Guard Mag. La custodia si presenta con un bordo rialzato e angoli rinforzati: realizzata con materiali tecnologicamente avanzati in grado di attutire e dissipare l’urto causato da cadute. La tecnologia IDS (Impact Dissipating System), sviluppata da Cellularline, utilizza il materiale Versaflex che consente di disperdere l’energia creata dall’urto, evitando possibili danni alle componenti esterne e interne dello smartphone. Inoltre, questa cover è realizzata con tecnologia antibatterica Microban che elimina fino al 99,9% della crescita batterica sulla superficie della custodia. Inoltre Cellularline propone la linea Sensation Mag che integra la tecnologia di ricarica wireless al materiale soft touch.