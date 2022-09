Lil Nas X pubblica il video di Star Walkin', l'inno dei mondiali di League of Legends

Lil Nas X, rapper da poco eletto “presidente onorario” di League of Legends, ha pubblicato canzone e video di Star Walkin’, l’inno ufficiale dei mondiali del gioco competitivo online. “Volevamo che l’inno dei Mondiali di quest’anno avesse un tocco speciale di Nord America e incarnasse completamente il marchio ‘I soli e unici’ in tutta la sua sfrontata individualità. E chi meglio di Lil Nas X può rappresentare questa idea?” ha dichiarato Carrie Dunn, Responsabile creativa dell’eSport di Riot Games. “Lil Nas X ha preso la nostra visione e l’ha portata al livello successivo. Star Walkin’ cattura perfettamente l’instancabile spinta competitiva che anima i nostri professionisti, il desiderio ardente di conquistare il proprio posto nella storia e di raggiungere le stelle. È l’essenza del percorso di ciascun giocatore professionista verso la finale dei Mondiali e il momento in cui solleverà l’agognata Coppa degli evocatori. Sull’inno dei Mondiali ci sono sempre aspettative molto alte. Il brano deve motivare i professionisti, accendere i fan e preparare un pubblico dal vivo di migliaia, e milioni da remoto, di spettatori allo spettacolo dello scontro finale del torneo. E posso dire con certezza che Star Walkin’ ci riesce perfettamente.” Il video mostra i simboli più iconici di San Francisco, meta della finale dei Mondiali, e i giocatori professionisti di League of Legends del passato e del presente. L’ambiente si trasforma mentre i protagonisti si spostano per la città. Easter egg quasi in ogni inquadratura, da richiami alle leghe regionali a giganteschi campioni trasformati in mech e aneddoti sui professionisti dell’eSport di LoL. I Mondiali 2022 inizieranno con le qualificazioni il 29 settembre a Città del Messico. Durante questa fase, le partite inizieranno alle 22 e alle 20, per le ultime partite al meglio delle cinque.