Fedez (senza tatuaggi) canta il nuovo singolo a X Factor e ha un problema con i pantaloni

Disumano potrebbe essere l’ultimo disco di Fedez (che è apparso con i tatuaggi coperti su Vanity Fair), visto che l’artista ieri ha dichiarato che da qui in avanti si dedicherà di più ai singoli, per dare più valore ad ogni brano: “Voglio lavorare canzone per canzone, dare giusto spazio e attenzione alle canzoni, ho la sensazione che gli album siano troppo volatili, lavori per due anni e poi… a meno che tu non abbia un concept album, ma siccome non sono abituato a farne, ha più senso uscire singolarmente con ogni canzone“.

Fedez (con i tatuaggi coperti): la performance ad X Factor 2022.

Oggi il rapper ha pubblicato il suo nuovo pezzo, ‘Crisi di Stato‘ e l’ha presentato al pubblico con una bella performance durante la finale di X Factor (qui trovate il video). Fedez è apparso sul palco con i tatuaggi coperti da un buon fondotinta, ma non appena ha finito di cantare ha iniziato a toccarsi i pantaloni: “Aiuto ragazzi!“. Un bel wardrobe malfunction come le vere popstar, peccato che la regia abbia cambiato inquadratura.

Necessito il nome del fondotinta usato per nascondere i tatuaggi di Fedez per le mie occhiaie #XF2022 pic.twitter.com/aaRi3cvaDq — Angelica (@therealengie) December 8, 2022

Otto chili di fondotinta per celare tutti i tatuaggi di Fedez… #XF2022 pic.twitter.com/XK8YQzPHle — Zizì 🎄 (@fabriziomico) December 8, 2022

Oddio a Fedez si è rotto il pantalone

si è sentito un “AIUTOOO” #XF2022 — LoKkiA (@Iam_LoKkiA) December 8, 2022

Fedez se lo sta rimettendo nei pantaloni? #XF2022 — darksideofthemood (@darksideofthe_m) December 8, 2022

Sale sul palco della FINALE il nostro veterano del tavolo@Fedez #XF2022 pic.twitter.com/Aw0qaBux2k — X FACTOR (@XFactor_Italia) December 8, 2022

Fedez, Crisi di stato: il testo.

Ma che stupido, figlio unico

Mi capisci mi sa solo tu

Vado in panico, quasi subito

Menomale che non fumi più

Le rose che ci siamo dati in aprile

Nelle discariche come le lattine

Mi chiedi come stai, cosa ti fai?

Devo parlarti sai forse ho capito che sei

Tutto l’amore che non ho

Io sono tutti i casini che non hai

E tu per me sei la crisi di stato

L’amore rubato in un vicolo

Sei una rissa in cortile

Un finale mega malinconico

Tanto lo sai che non siamo come Marcello e la Loren

E non ci sarà un altro film insieme

Togli il proiettile a un soffio dal cuore

Giochiamo al dottore che ci fa bene

Tutto l’amore che non ho

Tutti i casini che non hai

Quante crisi mi fai

Crisi di stato d’animo, felice e apatico

Mi sveglio fradicio nel foro italico

Nessuno è in barca quando affonda

I nazi con la fionda

I maschi con la gonna

Non mi fido di una bionda

Tutti nudi in piazza ma non per sentire i brividi

Mi piace se ti liberi

Mi chiedi come stai, con chi ce l’hai?

Devo parlarti sai per dirti che

Sei la crisi di stato

L’amore rubato in un vicolo

Sei una rissa in cortile

Un finale mega malinconico

Tanto lo sai che non siamo come Marcello e la Loren

E non ci sarà un altro film insieme

Togli il proiettile a un soffio dal cuore

Giochiamo al dottore che ci fa bene

Tutto l’amore che non ho

Tutti i casini che non hai

Quante crisi mi fai

Sei la crisi di stato

L’amore rubato in un vicolo

Sei una rissa in cortile

Un finale mega malinconico

Tanto lo sai che non siamo come Marcello e la Loren

E non ci sarà un altro film insieme

Togli il proiettile a un soffio dal cuore

Giochiamo al dottore che ci fa bene

Tutto l’amore che non ho

Tutti i casini che non hai

Quante crisi mi fai