Ambra Angiolini canta T’Appartengo e la reazione di Fedez è da vedere

Quando è stata annunciata Ambra Angiolini nel cast dei giudici di X Factor tutti abbiamo pensato solo ad una cosa: esibizione di T’Appartengo al Forum di Assago. E le aspettative non sono state deluse.

In occasione della puntata finale che è stata trasmessa in simultanea su SkyUno e Tv8, tutti i giudici si sono esibiti sul palco con i loro brani. Rkomi e Dargen D’Amico hanno portato i loro brani sanremesi, Fedez ha presentato il nuovo singolo e Ambra Angiolini ha cantato T’Appartengo. Un’esibizione ultra pop con ben venti ballerini, coreografia realizzata per l’occasione e outfit che ricordava quello storico del 1996.

Fedez, che è un millennials cresciuto a pane e T’Appartengo ha ovviamente avuto una reazione spropositata e come tutti noi l’ha cantata a squarciagola dal bancone dei giudici. Questo perché il singolo, nonostante abbia oltre vent’anni, è un classico della musica italiana leggera e chi dice di non conoscerlo ovviamente mente.

Ambra, grazie di esistere.

L’ha promesso e l’ha mantenuto, è il momento di Ambra Angiolini#XF2022 pic.twitter.com/u8oGLx5emB — X FACTOR (@XFactor_Italia) December 8, 2022

Ambra Angiolini | T’Appartengo | Testo

Io mi ero persa nella nebbia e tu

Tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più

E adesso che siamo tornati insieme

Ti dico t’amo e tu non me lo dici mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura che non hai paura

Che sia una fregatura dirmi “amore mio”

Perché un amore col silenziatore

Ti spara al cuore e pum! Tu sei caduto giù

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore un amore eterno

Se non è amore me ne andrò all’inferno

Ma quando ci sorprenderà l’inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai

Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

Se c’è una crisi la mandiamo via

Perché i problemi tuoi sono problemi miei

Bisogna dirci tutto fra di noi

E a tutti gli altri poi non li diremo mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura sopra al mio diario

Dove c’è la tua foto che hai dedicato a me

Che ho consumato con i baci e pianti

Ed io per colpa tua non piangerò mai più

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore un amore eterno

E se non é amore me ne andrò all’inferno

Ma quando ci sorprenderà l’inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai

Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

GIURA!