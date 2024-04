Cantante che ha deriso Antonella Clerici, lei fa il nome: “Mi ha detto puzzavo di sugo”

Le nostre aspettative si sono avverate e Francesca Fagnani anche questa volta non ci ha deluso. Anzi. Quando il nome di Antonella Clerici è apparso nella lista degli ospiti della prossima puntata di Belve la domanda che tutti ci siamo posti è stata: le verrà chiesto di svelare il cantante che l’ha derisa dicendo che puzzava di sugo? E la risposta è sì: Francesca glielo ha chiesto. Ma c’è di più: ANTONELLA HA RISPOSTO.

Francesca Fagnani, ricordando il Festival di Sanremo da lei condotto, ha esordito: “Molti cantanti al suo Sanremo non sono venuti per una sorta di pregiudizio e uno disse ‘sa troppo di sugo’. Lei non ha mai svelato il nome. Vogliamo cogliere l’occasione per svelare questo sugo-gate?“. Una provocazione a cui Antonella Clerici ha inaspettatamente risposto.

“Va bene! Glielo dirò. A me lo hanno riferito chiaramente, non è che è venuto lui e mi ha detto ‘sai di sugo’, quindi non posso dire.. Però, premetto: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse”.

Il nome, ovviamente, sarà rivelato questa sera in prima serata su Rai2, vecchia volpe di una Fagnani.

Cantante che ha deriso Antonella Clerici, il fatto raccontato da lei anni fa

“Quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi. E poi voglio anche dire una cosa, c’è stato un cantante di cui non farò il nome che disse “non ci vado perché lei sa troppo di sugo”. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda“.