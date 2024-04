Federico Massaro replica a gli chi chiede se è gay e sta con Vittorio

Appena è entrato nella casa del Grande Fratello, Federico Massaro ha subito stretto un bel rapporto con Vittorio Menozzi e i due continuano a frequentarsi anche adesso a distanza di un mese dalla fine del reality. Mentre andava in onda il GF, sui social è nato l’hashtag ‘Vittorico’ e in molti si erano convinti che tra i modelli ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia (anche nella casa di Cinecittà qualcuno l’ha pensato).

In una storia Instagram pubblicata pochi giorni dopo la sua eliminazione, Federico Massaro però è stato chiaro: “Certo che rivedrò Vitto, gli voglio bene, io e lui siamo amici. Sì, amici!“. Eppure c’è ancora qualcuno che pensa che i due ex concorrenti del Grande Fratello siano “fidanzati”, per questo motivo nei giorni scorsi il 29enne milanese ha fatto chiarezza.

Come si smette di shippare per favore urge aiuto per me #vittorico #massarers pic.twitter.com/FWXY7pBo2Y — 💗 (@ssstarsssss) March 26, 2024

Federico Massaro: “Io e Vittorio siamo amici e siamo etero”.