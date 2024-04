Francini commenta la chiusura anticipata del suo programma

Dopo la notizia data da diverse testate, ieri pomeriggio anche la Rai attraverso un comunicato ufficiale ha confermato la chiusura anticipata del programma di Chiara Francini ‘Forte e Chiara: “Non ci sarà l’ultima puntata dello show Forte e Chiara, il terzo appuntamento della trasmissione non andrà in onda. Questo progetto è stato pensato per veicolare valori importanti, ma non ha raggiunto i risultati auspicati. Ringraziamo la conduttrice che ha dimostrato di essere un’artista professionale, che ha accettato una grande sfida“.

Francini, la reazione alla chiusura anticipata di Forte e Chiara.

A poche ore dal comunicato della Rai, è intervenuta anche Chiara. La Francini sul suo profilo Twitter ha ringraziato i telespettatori, sia quelli che hanno amato il suo programma, che quelli che non l’hanno apprezzato e ha dato a tutti appuntamento a teatro con il suo spettacolo.

“Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano. Scusateci se siamo stati troppo forti, come un gintonic senza tonic. Con Forte e Chiara abbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show Cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e pornostar, balletti con le piume e storie di bambini in un campo di concentramento, canzoni dei cartoni animati e Drag queen. Forse ho esagerato. Ma il rischio comprende una dose di coraggio. Chiudiamo qui, con una schitarrata ben impiumata. Prendiamola come una dieta: invece di una taglia in meno una puntata in meno. Ma anche se più sottili, la gioia, la passione, la voglia di raccontare continueranno a imboccarci con grandi cucchiaiate! Ringrazio tutti quelli che hanno amato e non amato il mio show, i primi li aspetto a teatro, gli altri… pure! Buongustai!”

Una reazione impeccabile, una lezione a molti colleghi di Chiara, che anche davanti a dei flop oggettivi si ostinano a non guardare in faccia la realtà. In ogni caso a questa donna va dato il merito di aver dato spazio all’arte drag su Rai Uno.