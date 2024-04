Federica Sciarelli, l’intervento sul 25 aprile in diretta a Chi L’Ha Visto

Mai come quest’anno in tv si è discusso per il 25 aprile, tutto è nato dallo stop al monologo di Antonio Scurati proprio sulla festa della liberazione. Serena Bortone non solo si è espressa in merito a quello che è accaduto, ma ha anche letto ciò che lo scrittore aveva preparato per la sua trasmissione Che Sarà (e che non ha potuto leggere). Ieri sera un’altra famosa conduttrice di Rai Tre ha parlato del 25 aprile , Federica Sciarelli in apertura dell’ultima puntata di Chi L’Ha Visto ha detto: “Buonasera a tutti voi e benvenuti a Chi L’Ha Visto. Noi anche stasera vi accompagniamo come sempre al giorno che verrà e oggi il giorno che verrà è davvero importantissimo. – ha continuato Federica Sciarelli – Domani infatti sarà la giornata della liberazione dal nazismo e dal fascismo. Allora rimanete qui con noi, perché poi alla fine di questa puntata vi potrò dare una buona liberazione“.

Grazie a tutti. La puntata in diretta è terminata. Gli appelli di “Chi l’ha visto?” tornano in prima serata su #Rai3 mercoledì #8maggio. La redazione è sempre operativa con il sito e i social. Buona #Liberazione#25aprile #chilhavisto→ https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/wFtEX0l8PE — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) April 24, 2024

Buonanotte amici e amiche #chilhavisters. Grazie per la compagnia. Vi voglio bene. Buona Liberazione anche da me#chilhavisto pic.twitter.com/fIepygcJOb — davide ska (@nvisiblesuicide) April 24, 2024

Federica Sciarelli saluta i telespettatori ricordando la festa della liberazione.

La presentatrice di Chi L’Ha Visto ha augurato la buona notte al suo pubblico ricordando ancora una volta la festa della liberazione: “Vi voglio dire prima di tutto che mercoledì prossimo non saremo in onda, perché è il primo maggio. Lo sapete che c’è il concertone che come sempre viene trasmesso su Rai Tre, ci vedremo la settimana dopo. Vi auguro una buona serata con Linea Notte, a presto e come promesso, buona liberazione a tutti voi che ci seguite“.

Parole di buon senso, semplici, nulla di strano o che dovrebbe fare notizia, eppure visto il clima che si respira a TeleMeloni, anche una conduttrice che ricorda l’importanza del 25 aprile fa parlare. Frasi che in passato sarebbero state percepite come ovvie adesso sembrano addirittura coraggiose.

Buona festa della liberazione a tutti.