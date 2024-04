Famosa ex concorrente de L’Isola pronta a tornare in gioco con una novità

Un anno fa Alex Belli ha rivelato che sarebbe stato disposto a tornare a L’Isola dei Famosi, ma solo nelle vesti di guest star e non di naufrago. Proprio come il patrono della chimica artistica anche Edoardo e Guendalina Tavassi hanno rivelato che non replicherebbero mai l’esperienza da naufraghi, ma che farebbero volentieri il comeback in Honduras come ospiti per qualche giorno. C’è invece una famosa ex concorrente che vorrebbe vestire nuovamente i panni di naufraga, ma con una novità. Francesca Cipriani a La Volta Buona ha confessato che vorrebbe andare in Honduras con il marito.

“A L’Isola ho dimostrato chi sono davvero. Se sono la regina dei reality? Forse. Come mai mi sono affidata così tanto a questo tipo di programmi? Perché sono le trasmissioni di ultima generazione. A me piaceva tantissimo il varietà, ma è stato accantonato come genere in questi anni. A me piacerebbe cantare e recitare, ho anche studiato molto. Poi avrei voluto fare delle sit com, ma in questo periodo storico non ce ne sono in televisione. Se sono finiti? No, ne manca qualcuno e potrei tornare in posti dove sono già stata. Vorrei fare Pechino Express in coppia con mio marito. – ha continuato la famosa ex concorrente de L’isola e del GF Vip – Poi rifarei L’Isola dei Famosi in coppia con lui, partirei per l’Honduras. Insieme siamo un po’ Sandra e Raimondo, siamo simpatici e facciamo ridere.

In realtà io ho iniziato a lavorare in tv da piccola. Conducevo un piccolo tg regionale a Sulmona, era un tg serio a 360 gradi che trattava di cronaca, meteo e attualità. Adesso ho perso di credibilità, ma ho condotto davvero quel telegiornale. Ero più o meno come adesso, ma con un abbigliamento un po’ meno appariscente. Ogni posto e ogni luogo richiede un look adeguato. Adesso per come sono potrei fare un tg satirico. La mia volta Buona in televisione? Direi il Grande Fratello da dove è partito tutto”.