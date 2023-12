Fare un book fotografico al cane non è mai stato così facile! Ti basta avere queste app

Sono tanti coloro che amano fotografare i propri animali, per fare delle foto davvero spettacolari esiste però un segreto che in pochi sanno

Alcune volte i nostri animali domestici sanno essere davvero belli ed assumere pose che non potremmo non immortalare, per farlo però non sempre abbiamo gli strumenti adatti, anche se non serve grossa attrezzatura per generare degli scatti degni di diventare un meme popolare sul web. Basta il nostro cellulare per creare scatti tra i più disparati, tutto sta però nello sfruttare le tante funzioni che gli smartphone moderni hanno incorporate.

Esistono diverse app per la modifica delle foto, Lo scatto perfetto però dovrà partire da voi, sfruttando funzioni spesso non considerate ma in grado di cogliere proprio l’attimo che volevate, ecco come fare ritratti,scatti buffi o sequenze in movimento senza dover acquistare nulla che già non avete.

Dal ritratto allo slow motion, i nostri animali sono modelli perfetti per sfruttare queste funzionalità del tuo cellulare!

Fotografare un animale è considerato generalmente molto difficile, questo per il semplice fatto che fare mantenere runa posa a d’un cane o un gatto non è così scontato. Esistono però alcuni trucchi per cogliere l’attimo perfetto e renderlo eterno, trucchi che implicano il solo utilizzo del tuo telefonino. Uno degli scatti più ricercati è l’effetto ritratto classico, per ottenere questo effetto dovremo allontanarci un po’ dal soggetto e scattare diverse foto con ingrandimento 2x, 3x e 5x, se si vuole rendere la foto più buffa, enfatizzando gli occhi o il muso del nostro animale, sarà anche utile sfruttare l’effetto grandangolo cliccando su 0,5 e avvicinandoci lentamente al soggetto fino a centrare il dettaglio che volete sottolineare.

Quando si tratta di animali un altro trucco valido è quello di utilizzare il multiscatto, la maggior parte dei telefoni possiede questa funzione che si attiva semplicemente tenendo premuto il pulsante per lo scatto. Questo semplice trucco è particolarmente utile quando si parla di animali e ci permetterà sia cogliere fra i tantissimi scatti in sequenza quello che racchiude l’espressione migliore del vostro cucciolo.

Le foto più incredibili che possono essere fatte, tuttavia, molto spesso sono figlie della funzione Slow Motion, fare video in questo modo permette di bloccare praticamente ogni frame e cogliere gli aspetti più buffi o belli delle espressioni dei vostri animali. Se non avete mai provato questo effetto sul vostro cane o gatto il consiglio è di farlo e probabilmente poi non smetterete più.

Dopo aver fatto le vostro foto potrete trasformarle in sticker, in gif oppure conservarle e stampare le migliori. Qualsiasi cosa ne farete sarà sempre bello rivivere quei momenti e quelle espressioni uniche dei vostri animali, espressioni molto spesso in grado di strapparci una risata in ogni momento anche quando siamo più giù di morale.