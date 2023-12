tutti i segnali da osservare

Come capire se il cane è sordo: come riconoscere i sintomi della sordità nell’animale e come diagnosticarla definitivamente tra prove e test.

La sordità nel cane, è una condizione che può essere causata da una varietà di fattori tra cui malattie traumi o predisposizione genetica.

Se sospettate che il vostro cane possa essere sordo, è opportuno lasciare che sia il veterinario a stabilirlo con l’utilizzo di speciali apparecchiature e test. Vediamo quindi, come capire se il cane è sordo.

Come capire se il cane è sordo

L’udito è un senso importante per il cane che lo utilizza per comunicare con gli altri animali, esplorare l’ambiente e stare al sicuro.

Se il vostro cane è sordo, è importante capirlo il prima possibile, in modo da potergli fornire le cure adeguate.

Ma come capire se il cane è sordo? Di seguito vi spiegheremo quali i segnali e quali test sono disponibili per poter riconoscere la condizione nel vostro amico a quattro zampe.

Segnali

Il cane sordo, può non rispondere ai comandi vocali, ai rumori familiari o ai suoni forti e può anche essere molto suscettibile, svegliarsi durante il sonno o per suoni improvvisi.

Ecco alcuni segnali comportamentali che possono indicare che il vostro cane è sordo:

non risponde al nome ;

; può sembrare distratto o disorientato in ambienti rumorosi;

in ambienti rumorosi; ignora suoni familiari come il campanello della porta o il rumore dei passi;

come il campanello della porta o il rumore dei passi; non si sveglia facilmente quando dorme;

può avere difficoltà a seguire i comandi vocali specialmente quando non vi vede;

specialmente quando non vi vede; può guardare più attentamente le persone o gli oggetti che si avvicinano.

Naturalmente, questi segnali possono variare a seconda del grado di sordità del cane e della sua personalità.

Esperienze di vita

La sordità nel cane può avere un impatto sulla capacità del cane di interagire con il mondo che lo circonda sia con gli altri animali che con gli umani.

Ecco alcuni esempi di come la sordità può influire sulla vita quotidiana del cane, che potrebbe:

non muoversi al suono del campanello della porta;

della porta; non reagire al suono dei giocattoli;

avere difficoltà interagire con altri animali;

avere difficoltà a seguire i comandi vocali;

non essere consapevole di eventi esterni;

sentirsi isolato ed escluso dall’attività familiare;

ed escluso dall’attività familiare; avere difficoltà a segnalare i propri bisogni come la fame o il bisogno di uscire.

La sordità nel cane, quindi può essere un enorme sfida per l’animale, perché lo priva della capacità di sentire i suoni e la voce del suo proprietario.

Test della risposta

Per capire se il cane è sordo, potete fare alcuni semplici test a casa.

Ad esempio chiamando il cane da diverse distanze, iniziando da vicino e poi allontanandovi gradualmente. Suonate una campana o fate scoppiare un palloncino.

Fate i test durante le attività distraenti, mentre è impegnato a giocare o a esplorare, osservando poi la reazione del cane ai suoni ambientali.

Se nonostante queste prove, avete ancora dei dubbi è meglio portare il cane dal veterinario per farlo esaminare in modo adeguato.

Diagnosi

Capire se un cane è sordo non è facile, quindi è importante portarlo dal veterinario che ha gli strumenti adeguati per poterlo fare.

Alcuni modi per capire se il cane è sordo includono:

esame visivo dell’orecchio del cane : il veterinario guarderà dentro l’orecchio del cane per individuare se ci sono infezioni o altri problemi fisici;

: il veterinario guarderà dentro l’orecchio del cane per individuare se ci sono infezioni o altri problemi fisici; comportamento: il veterinario osserverà come il cane reagisce ai suoni;

il veterinario osserverà come il cane reagisce ai suoni; test di risposta a suoni specifici: alcuni veterinari usano strumenti speciali per testare come il cane risponde ai suoni specifici;

a suoni specifici: alcuni veterinari usano strumenti speciali per testare come il cane risponde ai suoni specifici; esame diagnostici avanzati: alcuni test più avanzati come l’ecografia o la tomografia computerizzata, possono essere fatti per escludere problemi fisici all’orecchio interno.

Dopo che il veterinario avrà identificato la causa del problema, potrà decidere il modo migliore per gestire la situazione e migliorare la qualità di vita del cane sordo.