utilizza il test della pelle

Il tuo piccolo rettile non beve da un po’ e vuoi sapere se è disidratato? Ecco quali sono i segnali per capire se il drago barbuto è disidratato.

Prendersi cura di un animale domestico significa non solo alimentarlo o trascorrere del tempo con lui, ma anche fare attenzione alla sua salute.

Per farlo è necessario osservare attentamente ogni cambiamento comportamentale e fisico presente nel nostro animale.

Nel seguente articolo vedremo quali sono i segnale a cui fare attenzione per capire se il drago barbuto è disidratato.

Come capire se il drago barbuto è disidratato?

Per essere un buon genitore di un animale domestico è molto importante comprendere quali sono i segnali che ci dicono che il nostro piccolo rettile presenta qualche problema.

Uno dei problemi che possono colpire il nostro drago barbuto è la disidratazione. Sebbene sia un animale che proviene dal deserto australiano è importante che si idrati per poter vivere una vita sana.

Per questo motivo è molto importante comprendere quando il drago barbuto è disidratato. Possiamo notare spesso il nostro rettile non bere per alcuni giorni, ma bastano questi per rendere il nostro animale disidratato?

Quali sono i segnali a cui fare attenzione per capire se il nostro drago barbuto è disidratato? I principali segnali che ci dicono che il nostro piccolo rettile non si idrata abbastanza sono i seguenti:

Inappetenza

Letargia

Problemi agli occhi

Pelle rugosa

Inoltre vi è un test che è possibile fare per comprendere se il nostro drago barbuto è disidratato: il test della pelle flaccida.

Come eseguire il test della pelle flaccida

Se il nostro piccolo rettile presenta i sintomi elencati nel paragrafo precedente, per capire se tali sintomi non sono legati ad altre patologie, ma sono legati alla disidratazione è possibile effettuare il test della pelle flaccida.

Per eseguire tale test basta:

Tenere il drago barbuto in mano senza farlo scappare. Con due dita pizzicare e tirare delicatamente la pelle sul lato e sul retro del corpo del drago barbuto. Rilasciare la pelle. Osservare quanto velocemente la pelle torna al corpo del drago barbuto.

Se la pelle ritorna al suo stato normale in modo veloce, significa che il piccolo rettile è idratato, in quanto quando quest’ultimo è idratato presenta una pelle elastica. Se invece la pelle ritorna al suo posto lentamente significa che l’animale disidratato.

Tuttavia ricordiamo, che è sempre importante contattare un veterinario esperto di rettili per verificare la salute dell’animale.

Come invogliare il drago barbuto a bere di più

Come ogni animale e come noi esseri umani anche il drago barbuto si idrata attraverso l’alimentazione e l’acqua.

Tuttavia se pensi che il tuo piccolo rettile beva poco, puoi invogliarlo a bere di più dandogli l’acqua in questi 2 modi:

Aggiungendo sapore : aggiungendo un po’ di zucchero all’acqua del piccolo rettile tendiamo ad attirare la sua attenzione. Infatti l’animale inizierà ad annusare l’acqua pensando che sia cibo e inizierà a bere;

: aggiungendo un po’ di zucchero all’acqua del piccolo rettile tendiamo ad attirare la sua attenzione. Infatti l’animale inizierà ad annusare l’acqua pensando che sia cibo e inizierà a bere; Spruzzando acqua: se il nostro piccolo rettile non ha voglia di bere, possiamo convincerlo a farlo spruzzando dell’acqua su di lui e nella sua ciotola. In questo modo il drago barbuto si renderà conto che c’è acqua nella ciotola, in quanto penserà che stia piovendo, si avvicinerà alla ciotola e berrà.

Non è necessario forzare il nostro piccolo animale a bere una determinata quantità di acqua, in quanto questi animali, come detto in precedenza, tendono a ottenere l’acqua anche attraverso l’alimentazione e i bagni settimanali che gli facciamo.

Quindi seguendo i due metodi precedenti, alimentando con una dieta varia il nostro piccolo animale e facendogli un bagno settimanale, possiamo essere sicuri che il nostro drago barbuto sarà idratato.