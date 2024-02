Il gatto sa usare il telefono?! Non si era mai vista una cosa del genere -Video

Quando la sveglia suona inevitabilmente è ora di venire giù dal letto, tuttavia questo gatto è contrario alla cosa e la spegne freddamente – VIDEO

Sia che debba andare al lavoro o a scuola, sia che si debba fare le faccende domestiche, svegliarsi può essere difficile se non si è persone mattiniere, e lo stesso vale per i gatti. Di prima mattina, la sveglia può essere fastidiosa e questo gatto diventato virale lo ha fatto capire molto bene alla sua mamma.

Gatto infastidito spegna la sveglia della sua mamma – VIDEO

Varie ricerche sono arrivate alla conclusione che l’intelligenza di un gatto adulto sia paragonabile a quella di un bambino umano di 2 anni. Questo significa che riconoscono la permanenza degli oggetti e la consapevolezza di essi non direttamente visibili. Una prova di questa loro intelligenza risiede in un video diventato virale su TikTok.

Se c’è una cosa che ai nostri amici felini non piace proprio è quando il loro riposo viene disturbato, e quale cosa peggiore di una sveglia fastidiosa la mattina? Il gattino diventato virale fa parte appieno di questa categoria. Il protagonista del video ama dormire in tranquillità e non sopporta quando qualcuno lo disturba, come la sveglia della sua mamma che suona alla mattina presto la mattina.

Proprio di recente, questo gattino furbetto, ha imparato a spegnere la sveglia e la sua mamma, vedendo come ogni mattina corre imperterrito verso di essa, non ha potuto fare a meno di registrarlo e di condividere la scena sui social.

Appena la sveglia inizia a suonare, il micio non la lascia neppure suonare un secondo e si precipita sul dispositivo, posto sul mobile della camera da letto, e agita la zampetta finché non la disattiva. Al cucciolo non importa che in questo modo la sua mamma può fare tardi, l’importante rimane il suo riposino.

Non perderti questo approfondimento >>> Calmare un gatto che ha paura dei fuochi d’artificio: ecco come fare

La clip pubblicata da @dailymail ha riscontrato molto successo tra gli utenti social tanto da guadagnare 80.5 mila visualizzazioni e migliaia di mi piace e commenti. Proprio tra questi ultimi si è scatenato un leggero dibattito. C’è chi afferma che la reazione del gatto sia esagerata e che potrebbe avere la fobia del rumore.

@dailymail Sorry I’m late, boss. My cat turned off my alarm. 🥲 #cattok #funnycat #alarm #iphone #fyp #viral #cattricks #cute #wholesomememe ♬ original sound – Daily Mail

Ci sono alcuni gatti, infatti, che da piccoli sviluppano una certa sensibilità in più rispetto ai loro simili per quanto riguarda l’udito. Perciò, alcuni rumori, potrebbero spaventarli maggiormente come quelli emessi dai campanelli e dai fuochi d’artificio. Alcuni esemplari possono rimanere pietrificati dalla paura anche solo sentendo una porta sbattere.