Famosa attrice stronca Unica di Ilary Blasi: “Mi disturba, limite superato”

Nonostante sia uscito da quasi tre settimane, il documentario di Ilary Blasi continua ad essere tra i prodotti più visti di Netflix. Non tutti però hanno condiviso la scelta della conduttrice de L’Isola dei Famosi di raccontare dei fatti così privati e tra chi ha qualche perplessità c’è anche una famosa attrice.

I commenti di una famosa attrice sul documentario di Netflix.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Anna Foglietta ha detto la sua su Unica: “Che rapporto ho con le corna? Perché se ne parla? Ah sì, per il film di Ilary Blasi. Allora io penso che il tradimento sia una delle cose più dolorose da scoprire ma anche da fare. Ed è forse questa la cosa, come a dire, più eccitante perché il dolore resta sempre uno dei motori che ci alimenta. Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un limite, e che questo vada oltre. – ha continuato la famosa attrice – Insomma, non è la mia storia. Cosa mi diverte? Qualche giorno fa sono stata ospite di Ballando con le stelle con Lillo. Non immaginavo, ma mi sono divertita da morire. E poi mi hanno vista tutti. Potrei reinventarmi come ballerina”.

Le critiche a Unica.

Non solo la Foglietta, anche Alena Seredova pare non sia una fan di Unica: “Cosa ne penso? Io non penso niente, perché mi piace farmi i cavoli miei. Devo dire, a parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta. Apprezzate la mia riservatezza? Grazie. Non penso che ci siano cose giuste o cose sbagliate, ma io sono convinta che per me, per noi, per la mia famiglia, per la nostra famiglia sia andata bene così“.

Simona Ventura invece ha dichiarato che non avrebbe mai potuto fare un documentario sulle sue corna: “Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei mai potuto mai fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli“.

Decisamente più duro Mauro Corona: “Non mi piace questa ipocrisia quando vanno in tv a parlare di Rolex, borsette… Se io divorzio, mia moglie mi porta via 5 motoseghe”, ha detto lo scrittore a ‘È sempre CartaBianca’. Poi ha aggiunto: “Queste donne hanno paura di un calo di visibilità e di notorietà. E lanciano la bomba. Quella è la molla principale“.