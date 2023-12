Elodie e Annalisa duettano insieme: “Primo di una lunga serie”

E alla fine il duetto che tutti aspettavamo è arrivato. Elodie e Annalisa ieri sera hanno cantato insieme davanti a 12.000 persone. Per l’ultima data del suo tour, la cantante di A Fari Spenti ha ospitato nel suo show la collega che con lei condivide diverse cose: dall’essere uscita dalla scuola di Amici, all’aver raggiunto un successo clamoroso nell’ultimo anno. Elodie e Annalisa al Mediolanum Forum di Milano hanno cantato sulle note delle hit Ciclone e Mon Amour e subito dopo le performance la Scarrone ha ringraziato la collega: “Devo dirti grazie, sono felice come una bambina. Questa è la prima volta che cantiamo insieme e spero la prima di una lunga serie“.

Come succede da decenni, quando al top delle classifiche ci sono due popstar nascono rumor di ogni tipo su presunte rivalità, antipatie, sgambetti e vendette. Nel caso delle due ex amiche di Maria però sono solo voci e lo hanno dimostrato ieri sera a Milano.

“Quando vedo che mi imitano scatenano in me stupore. – ha dichiarato la Scarrone – Sinceramente mai mi sarei aspettata l’imitazione. Avevo visto la prima puntata e pensavo accadesse una sola volta e fosse finita lì. Invece è un personaggio stabile. Super simpatica davvero. La rivalità su cui ironizza? Non esiste proprio, quella è solo una cosa da ridere per l’imitazione. Non pensate che quelle cose siano vere, anzi, io ed Elodie andiamo d’accordo alla grande. Volevo sottolinearlo. Io e lei siamo in ottimi rapporti dico davvero. Anzi, credo fermamente nella solidarietà femminile all’interno del mondo della musica”.

Se faremo un duetto? Per ora non abbiamo un progetto musicale insieme, ci stimiamo e penso sia importante sostenerci a vicenda. In Italia siamo poche cantanti donne e ci rompono parecchio, se ci mostriamo troppo, se non ci mostriamo, se cambiamo look… Non va mai bene niente. Anche se ognuna ha la sua strada, è bello fare squadra. Io tifo per Elodie, per Emma e per tante altre. Tutta questa solidarietà tra artisti uomini, invece, non la vedo. Ci sono ancora un bel po’ di passi avanti da fare”.