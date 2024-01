Ex tronista nel pubblico di Ciao Darwin nella puntata Milf contro Teen

Ciao Darwin è un programma dove puoi vedere vip in ogni dove e non solo come capitani di categoria, ma anche fra i concorrenti e ora pure…nel pubblico! È quello che è successo ieri sera nella puntata che ha visto sfidarsi le Milf contro le Teen. Un po’ di telespettatori attenti, infatti, hanno notato seduto fra il pubblico un ex tronista di Maria De Filippi.

L’ex tronista non è altro che Mariano Catanzaro visto a Uomini e Donne prima come corteggiatore e poi seduto sopra il trono, ma quando la posta in gioco si è alzata ed ha accarezzato l’idea di partecipare al Grande Fratello Vip si è visto chiudere la porta in faccia. Avrebbe dovuto partecipare alla settima edizione, quella che ha visto Giovanni Ciacci nel cast. “Io e Giovanni ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune […] definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale, un qualcosa che fa stare bene due persone e può assumere molteplici forme”.

L’ex tronista Mariano Catanzaro nel pubblico di Ciao Darwin

Catanzaro era seduto in seconda fila dietro Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli.

Mariano Catanzaro ex Uomini e donne nel pubblico di #CiaoDarwin pic.twitter.com/MYAfj9PvYu — Boomerissima (@Boomerissima) January 12, 2024

Mariano Catanzaro e l’amicizia con Giovanni Ciacci: “Sono etero”

“Sono uscite delle foto mie con Giovanni che ci ritraggono insieme. Fatemi capire: io nell’intervista ho detto che abbiamo un bellissimo rapporto, ma non che io sono omosessuale e che mi piacciono i gay” – ha dichiarato Mariano Catanzaro – “Non ci sarebbe nulla di male, però perché la gente dice qualcosa che non è vero? Io sono eterosessuale, mi piace la donna. Perché dovete dire stronz*te? Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti ad altri? Io non ho fatto nessun coming out. Perché dobbiamo vivere in un mondo fatto di etichette? Se una persona ti fa star bene, a prescindere dall’orientamento sessuale che ha, ma perché non lo devi abbracciare? Ma perché dobbiamo vivere in un contesto di paura? Perché devo essere etichettato se abbraccio una persona del mio stesso sesso?“.