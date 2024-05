Sondaggi Isola dei Famosi, chi esce tra Artur, Khady, Marina e Rosanna

Stasera a L’Isola dei Famosi ci sarà l’ingresso di tre nuovi naufraghi (tra cui c’è anche un famoso comico), ma anche la consueta eliminazione, infatti uno tra Artur Dainese, Marina Suma, Khady Gueye e Rosanna Lodi dovrà abbandonare Cayo Cochinos. Scoriremo chi lascerà il programma solo in diretta, ma possiamo già farci un’idea con i risultati dei sondaggi

Sondaggi de l’Isola dei Famosi: chi rischia di uscire tra Artur, Rosanna, marina e Khady.

Stando all’andamento dei sondaggi Artur e Khady(che in questi giorni hanno cominciato a flirtare) sono i preferiti del pubblico, mentre una tra Rosanna e Marino potrebbe essere eliminata. La Suma e la Lodi sono quello che hanno raccolto meno preferenze su forum, siti e pagine social dedicate a L’Isola dei Famosi.

Speriamo che non esca Rosanna, che oltre ad avere il dente avvelenato con Artur e Khady, adesso se l’è presa anche con Alvina: “Avendo ancora molte energie, prima di prepararsi per la notte Valentina e Rosanna si avventurano nella ricerca notturna di granchi. Volendo attirarne il più possibile, escogitano un piano: vorrebbero catturare i granchi all’interno dell’accampamento così da restringere lo spazio. La loro caccia ai granchi, però, viene interrotta da Alvina e Valentina che, essendo stanche, avevano deciso di rifugiarsi all’interno della tenda per riposare. – si legge su Mediaset Infinity – Le due chiedono a Rosanna e a Matilde di continuare la ricerca altrove. Risentita per le parole di Alvina, Rosanna esprime il suo disappunto e tra le due si accende un diverbio. Avendo percepito la delusione di Rosanna, Alvina prova a porgerle le sue scuse, ma ogni tentativo è vano“.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi rimasti in gioco.

Alvina Vereconi Scortecci

Aras Senol

Artur Dainese

Edoardo Franco

Edoardo Stoppa

Greta Zuccarello

Joe Bastianich

Khady Gueye

Marina Suma

Matilde Brandi

Rosanna Lodi

Samuel Peron

Valentina Vezzali

I naufraghi tornati in Italia.

Francesco Benigno

Peppe Di Napoli

Pietro Fanelli

Francesca Bergesio

Luce Caponegro

Maite Yanes

Tonia Romano

Daniele Radini Tedeschi

Sonny Olumati