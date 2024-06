accolto il ricorso del Codacons sul televoto

Il ricorso del Codacons è stato accolto: la Rai dovrà fornire i dati relativi ai voti di Sanremo non raccolti a causa dei problemi tecnici.

Non finisce la polemica relativa alla vittoria di Angelina Mango a Sanremo. Durante l’ultima edizione del Festival, infatti, in molti hanno denunciato la grande quantità di voti inviati dal pubblico che non sarebbero stati raccolti a causa di problemi tecnici. La Rai inizialmente, nonostante la richiesta del Codacons, aveva rifiutato di fornire i dati relativi al televoto perchè ritenuti non di interesse pubblico.

Oggi, però, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio ha accolto il ricorso presentato dall’associazione dei consumatori e quindi la Rai dovrà fornire tutti i dati relativi al televoto di Sanremo 2024.

Il comunicato del Codacons

“La Rai dovrà fornire al Codacons e all’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi” – si legge nella nota diramata dal Codacons stesso – “tutti i dati sul Televoto relativo al Festival di Sanremo 2024, tra quelli che non sono stati già pubblicati online dalla rete“.

“All’indomani dell’ultima puntata del Festival, caratterizzata da alcuni disservizi e problemi tecnici che avevano interessato il sistema del televoto, il Codacons assieme ad Assourt aveva presentato formale istanza d’accesso alla Rai chiedendo tutti i dati sui voti espressi dai singoli componenti delle giurie della sala stampa e delle radio; i voti validi raccolti attraverso il televoto. Quelli invalidati e la relativa motivazione; i dati circa eventuali voti espressi dal pubblico da casa e non raccolti dal sistema a causa dei disservizi tecnici“.

Amadeus al Festival di Sanremo 2024

Il ricorso per conoscere il numero di voti invalidati

Di fronte al rifiuto della Rai, il Codacons ha presentato ricorso, oggi accolto, alla Commissione per l’accesso. “La nostra richiesta non era tesa a conoscere le percentuali di voto ottenute dagli artisti in gara a Sanremo 2024 attraverso le varie giurie.” – afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi.

“Questi dati sono già pubblici e accessibili a tutti. Quello che vogliamo sapere, e che ora la Rai dovrà dirci, è quanti voti siano stati invalidati o non raccolti a causa dei problemi tecnici registrati nel corso della serata finale del Festival”.