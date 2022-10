Elettra interviene dopo la nuova polemica su Ginevra: lo sfogo

Nonostante Ginevra Lamborghini sia uscita dalla casa del GF Vip e la storia della lite con la sorella sia già stata archiviata, molti telespettatori continuano a tirare in ballo Elettra. Giovedì sera mentre su Canale 5 andava in onda l’ultima puntata del reality, la cantante di Pem Pem ha pubblicato su Instagram un’immagine, il dipinto ‘Madame Francois Buron‘ di Jacques Louis David. Su Twitter e Instagram sono fioccati centinaia di commenti e tweet di utenti certi che quel post fosse una frecciatina a Ginevra. Elettra è rimasta in silenzio qualche ora e ieri ha spento la polemica.

Elettra Lamborghini guardando le pagliacciate a cui la sorella continua a prestarsi. Mi sa che anche lei non crede alla finta crisi haha. #gfvip #nikiters pic.twitter.com/YBE8tc2N5x — Maty ~ Nikita go solo era (@matylel) October 13, 2022

Elettra riassumendo il blocco della benzinaia in un immagine

😭😭😭😭😭#GFVIP pic.twitter.com/m18caQZDSm — Jus (@LeilaDibi) October 13, 2022

Elettra Lamborghini: “Posto cose random senza un doppio fine”.

La cantante di Caramello ha caricato una storia in cui ha smontato le tesi dei telespettatori del GF Vip. Elettra ha dichiarato che sui suoi profili social pubblica foto random senza un doppio fine o con lo scopo di lanciare shade a qualcuno.

“Comunque ma c’è ancora qualcuno che non ha capito che sul mio Instagram pubblico il cavolo che mi pare random o dovete pensare che c’è sempre un doppio fine dietro a tutto? Pensavo mi conosceste un po’ dopo tutti questi anni. – ha continuato la Lamborghini – Pubblico questi video idioti random perché mi va e l’ho sempre fatto senza pensarci troppo”.

E in effetti non avrebbe senso lanciare frecciatine adesso che Ginevra è fuori dalla casa e non parla più di lei. Elettra due settimane fa in un suo sfogo post diffida ha detto chiaramente che non vuole che si parli delle sue dinamiche familiari in televisione. Il dipinto pubblicato quindi non aveva nessuno scopo particolare o almeno non era un messaggio rivolto alla sorella maggiore.