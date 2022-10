Samira Lui sbiancata per interpretare Gaia: Carlo Conti lancia una frecciatina

Samira Lui ha imitato Gaia a Tale e Quale Show. E fin qua nulla di anomalo, se non che per renderla proprio “tale e quale” i truccatori le hanno sbiancato la pelle. Questo perché è una modella afrodiscendente.

Al termine dell’esibizione Carlo Conti – che dopo anni di polemiche ha abolito il blackface nel suo programma – ha tirato una frecciatina.

“Voglio solo dire una cosa importante, perché da qualche anno noi non possiamo più fare i cantanti di colore, per questo Samira che è di colore è qua anche per interpretare tanti cantanti di colore. Questo perché insomma c’è questa sensibilità del blackface. Visto che Samira è di colore e ha interpretato una cantante bianca, spero che nessun bianco si sia offeso per il whiteface di questa sera”.



Il blackface (ovvero il dipingere la pelle nera ad artisti bianchi) è stato abolito ufficialmente da Tale e Quale Show dalla scorsa edizione, quando è stata arruolata Deborah Johnson per interpretare le cantanti nere. Anche l’anno scorso però la Johnson nel corso di una puntata è stata sbiancata per interpretare Dori Ghezzi ed anche in quell’occasione Carlo Conti ha lanciato una frecciatina. “Spero che adesso non ci sia qualcuno che ha qualcosa da ridire di questo whiteface“.

Ovviamente per la precisazione di Conti il web ha rumoreggiato. E pensare che per evitare tutto questo sarebbe così semplice far interpretare i cantanti di qualsiasi nazionalità a chiunque senza intaccare il colore della pelle. In fin dei conti la scorsa settimana Francesco Paolantoni – uomo bianco – ha imitato RuPaul – donna nera – senza che gli alterassero la tonalità della pelle e nessuno si è lamentato.

#CarloConti “Spero che nessun bianco si offenda per il whiteface di questa sera” #taleequaleShow — Andrea Conti (@IlContiAndrea) October 14, 2022

Cioè Samira Lui si è fatta tingere la pelle di bianco per far dire a Conti “speriamo che nessun bianco si offenda per il white face”.

Boh ma qui stanno male tutti, uno spettacolo osceno. #taleequaleshow — @ᴛᴏʀᴀᴋᴊᴋᴊ (@Torakjkj) October 14, 2022