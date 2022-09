Elenoire convinta che Luca si sia innamorato di lei: “Non può dirlo, lo capisco”

Elenoire Ferruzzi, nonostante lui le abbia detto di essere innamorato della sua fidanzata, è convinta che Luca Salatino sia in realtà invaghito segretamente di lei. Ieri sera ne ha anche parlato con Antonino Spinalbese che però non è sembrato molto convinto. “Elenoire ma sei sicura? Io non mi sono accorto di niente, secondo me Luca ti vuole solo un gran bene“.

“Ti pare che io a 47 anni dopo il trascorso di vita che ho mi vado a fare fantasie e invaghire di uno quando non c’è una base?” – Ha replicato stizzita Elenoire Ferruzzi – “Non sono scema. Che poi lui la voglia girare così per mille paure sue per carità, ok. Tanto siamo sempre alle solite che prima ti scopa*o e poi non vogliono farsi vedere in giro con te. Questo è il classico esempio. E senza aver consumato! Tu [Antonino, ndr] ovviamente non te ne potevi accorgere. Lui può dire quello che vuole, ma l’ho visto io negli occhi. Mi cercava. Mi cantava canzoni d’amore guardandomi negli occhi. Sono stata malissimo per lui ho pianto due notti”.

Elenoire Ferruzzi ci credeva, ci credevissima

Elenoire Ferruzzi ne è sicura. Nella storia d’amore con Luca Salatino ci credeva davvero.

