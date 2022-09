Marco Bellavia corteggia Pamela Prati: “Sei stupenda, vorresti innamorarti?”

Da Mark Caltagirone a Marco Bellavia è un attimo e se la primavera non ha portato bene a Pamela Prati, con l’autunno potrebbe andarle meglio. Oggi pomeriggio l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha iniziato a fare i complimenti alla showgirl e tra uno scherzo e l’altro le ha detto che è bellissima e che non deve mettere muri quando si tratta di sentimenti. Giaele De Donà si è avvicinata ai due gieffini e ha detto loro di vederli bene come coppia: “Ragazzi siete belli insieme. Vi vedrei benissimo come coppia. Guardate che io ci azzecco sempre. Porto fortuna e secondo me stareste da dio fidatevi. Poi Marco Bellavia è un uomo molto bello“.

“Io ieri ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai scacciato. – ha scherzato Marco – Ma l’ho detto così per scherzo e tu mi hai detto ‘vai a dormire sul divano’. Sei single? ok, ma non precluderti mai la possibilità di innamorarti. Devi essere sempre aperta a quello che ti può riservare la vita. Vuoi che mi trasformi in Brad Pitt? Perché dovrei peggiorarmi? [ride]. Giaele dici che saremmo una bella coppia? Pamela vieni qui accanto vediamo. Comunque tu sei bellissima che devo dirti. […] Certo che per me Pam è bella, ci mancherebbe, anzi è stupenda”.

Pamela Prati friendzona Marco Bellavia: “Io sto molto bene single”.

Pam non ne vuole sapere di uomini ed ha rifilato un palo a Marco Bellavia: “No non sono mai stata sposata, fidanzata sì, ma sposata no. Adesso sono cinque anni che sono single. Sì sono libera, ma sottolineo che è una mia scelta. Sto bene così da sola e voglio anche restarci. Non devo precludermi un amore? Si vedrà cosa mi riserverà la vita. Che vuoi che mi innamori di te? […] Se esaudisci tutti i desideri allora fammi felice trasformati in Brad Pitt. No non voglio mica dire che non sei un bell’uomo. Certo, hai il ciuffo, i muscoli, gli addominali. Però io sono libera e felice così“.

E comunque Bellavia da giovane aveva il suo perché…



La Pamela ha trovato il suo Mark Caltagirone, Marco Bellavia #gfvip — (@Antinyca) September 23, 2022

marco bellavia che si propone a pamela prati la ship potrebbe chiamarsi bellaprati #gfvip — Valentina🐨🐉🤍 (@koala_targaryen) September 23, 2022