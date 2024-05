“Da quando non sta più con Chiara lui…” Fedez, emerso un clamoroso retroscena dopo la separazione da Chiara Ferragni: sale la preoccupazione

Fedez non è più lo stesso dopo la separazione con Chira Ferragni: gli amici sono preoccupati per lui

Fedez sta attraversando un periodo di cambiamenti e trasformazioni che non sono passati inosservati neanche ai suoi fan più distratti. Dopo l’addio con Chiara Ferragni e l’uscita dalla scena mediatica dei figli Vittoria e Leone lontani dalle luci dei riflettori, il rapper sembra aver preso una strada diversa, più orientata verso situazioni conturbate e controversie.

La presunta rissa con il personal trainer Cristiano Iovino che ha scatenato un’indagine della Procura di Milano ha fatto emergere un lato di Fedez che molti non avevano mai visto. Le sue vicende quotidiane sono meno legate alla famiglia e ai figli, e sembrano essere più incentrate su nuove frequentazioni e amicizie discutibili.

Molti fan del “vecchio” Fedez avevano lodato la sua rinascita dopo l’addio con Chiara Ferragni, definendola come un ritorno alle radici. Tuttavia, la sua nuova vita sembra essere caratterizzata da scelte azzardate e da un comportamento più impulsivo.

Secondo alcune voci raccolte dal settimanale Gente, il rapper starebbe frequentando un nuovo gruppo di amici, tra cui alcuni ultras, che potrebbero influenzare negativamente il suo comportamento. Alcuni conoscenti hanno addirittura ipotizzato che Fedez non sta attraversando un periodo particolarmente sereno, in seguito alla separazione dalla moglie e agli ultimi avvenimenti.

Insomma, Fedez adesso è un altro, e non solo per la sua nuova immagine pubblica e per le controversie che lo circondano, ma anche per il cambiamento radicale che sembra aver subito nella sua vita personale. Le parole di una sua ex amica rimasta anonima fanno pensare che Federico ha bisogno di supporto psicologico oltre all’amore di chi gli sta intorno:

“Ogni anno e mezzo lui cambia amici perché litiga con tutti”.

Resta da vedere quale sarà il prossimo passo del rapper e se riuscirà a ritrovare la stabilità e la coerenza che lo hanno contraddistinto in passato. Gli auguriamo di superare presto la turbolenza che sta attraversando e di tornare ad essere il giocherellone, polemico ma con simpatia, che tutti conosciamo.