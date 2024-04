Peppe Di Napoli è tornato in Italia: “Radiografia all’anca”

Peppe Di Napoli si è ritirato da L’Isola dei Famosi lasciando l’Honduras con un videomessaggio per il pubblico: “Abbandono L’Isola dei Famosi perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani però io abbandono L’Isola e me ne vado“; ma una volta riavuto gli accessi al suo profilo Instagram ha cambiato subito versione: “Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma“.

Insomma, ha lasciato L’Isola dei Famosi perché “stanco” o per “problemi fisici”?

In questi giorni Peppe Di Napoli è rientrato in Italia e come fatto sapere ai suoi followers si è sottoposto a una radiografia al piede e una all’anca: quella al piede è uscita perfetta, quella all’anca invece no.

“Ragazzi, buongiorno a tutti. Sono tornato a casa mia. L’Honduras è bello ma Napoli… Già l’aria di Napoli! Grazie per tutti quelli che si sono impensieriti per me, l’anca è tutto apposto. Stamattina, appena sono tornato, sono andato a fare la radiografia ed è un pochettino spostata. Ma ringraziando Dio è tutto a posto. Anche il piede è tutto apposto. Vi ringrazio per avermi sostenuto. Voglio bene a tutta Napoli, pure all’Italia intera, però Napoli è la mia vita”.

Tuttavia, a causa del suo ritiro, non potrà andare in studio a L’Isola dei Famosi da Vladimir Luxuria, ma questo weekend è atteso a Verissimo da Silvia Toffanin dove potrà dire la sua in merito a quello che gli è successo.