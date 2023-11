ecco a cosa fare attenzione

Vuoi evitare che il tuo piccolo mammifero si stressi? Ecco 6 cose che stressano il criceto a cui dovresti fare molta attenzione.

Oltre ai conigli, un’altra specie di roditore molto apprezzato dalle famiglie che decidono di adottare un piccolo animale domestico, vi è il criceto. Quest’ultimo è un piccolo animale molto divertente e adorato dalle persone soprattutto dalle famiglie che hanno bambini.

Tuttavia questi piccoli mammiferi possono soffrire facilmente di stress, in quanto ci sono molte cose che noi facciamo senza rendercene conto che possono far male al piccolo roditore. Vediamo qui di seguito quali sono le 6 principali cose che stressano il criceto.

Cose che stressano il criceto: ecco a cosa devi fare attenzione

Molte famiglie tendono ad avere come primo animale domestico un criceto. In quanto lo considerano un animale facile da gestire. Tuttavia come tutti gli altri animali, anche questo piccolo mammifero può soffrire di ansia e di stress.

Lo stress, sebbene sia uno stato fisiologico naturale, se presente per lungo tempo nel nostro piccolo roditore può essere anche pericoloso per lui, in quanto il criceto potrebbe anche morire. Per non giungere a tale fine, sarebbe opportuno conoscere ciò che stressa il nostro piccolo mammifero. Vediamo qui di seguito quali sono le principali cose che possono stressare il criceto.

Forti rumori

Come ogni animale, anche i criceti non apprezzano i rumori forti. Per questo motivo, per evitare che il piccolo mammifero si stressi, sarebbe opportuno porre la sua gabbia in una zona tranquilla dove non viene disturbato dai rumori eccessivi o dalla confusione presente in casa.

Habitat del criceto

Anche l’habitat del criceto può portare quest’ultimo a soffrire di stress. Soprattutto se la gabbia del nostro piccolo mammifero non è della misura giusta per lui o se non viene pulita regolarmente.

Inoltre anche una nuova gabbia o lo spostamento degli oggetti all’interno della sua gabbia, possono essere motivo di stress per il piccolo mammifero.

Per questo motivo è consigliato riposizionare tutti gli oggetti all’interno della gabbia nella stessa posizione, dopo averla lavata con accuratezza.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Movimenti improvvisi e maneggevolezza

Un altro motivo per cui il criceto può stressarsi è quando viene maneggiato nel modo sbagliato. È molto importante toccare o comunque prendere il piccolo mammifero in modo delicato e lento e parlargli in modo calmo e tranquillo.

Inoltre anche un movimento improvviso, mentre teniamo in mano il criceto o mentre quest’ultimo è nella sua gabbia, può essere un motivo di stress per il piccolo roditore. Per questo motivo è importante evitare che i bambini non tranquilli abbiano contatti con il piccolo animale.

Mancanza di esercizio

In natura, i criceti corrono molto, per questo motivo hanno bisogno anche in cattività di correre. Una mancanza di esercizio può causare stress nel nostro piccolo mammifero e anche infelicità. Per questo è molto importante posizionare all’interno della gabbia della nostra palla di pelo una ruota per criceti, ma anche altri giochi che possano stimolare la mente del nostro piccolo mammifero.

Mancanza di sonno

Oltre alla mancanza di esercizio fisico, anche una mancanza di sonno può causare stress nel piccolo criceto. Sappiamo che quest’ultimo è un animale notturno, quindi tenderà a dormire soprattutto di giorno. Per questo bisogna evitare durante le ore odierne di maneggiare la piccola palla di pelo e permettergli di dormire le ore di cui ha bisogno.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Dieta povera

Infine, non per importanza, proprio come tutti gli esseri viventi, anche questi piccoli mammiferi hanno bisogno, per sopravvivere, di acqua pulita e di una buona dieta. Se il criceto non segue un’alimentazione giusta può seriamente stressarsi.