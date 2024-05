bloccato sul un tetto sembrava spacciato

Una storia che mi ha lasciato senza fiato: un cane bloccato sul tetto di lamiere aveva poche possibilità di sopravvivere ha smosso un’intera comunità.

Alle volte mi chiedo: ma come ci sarà finito lassù? Eppure coi nostri amici a quattro zampe non c’è nulla di prevedibile, e che talvolta può mettere a repentaglio la sua stessa vita. La storia del cane che è rimasto bloccato sul tetto di lamiera mi ha davvero tenuta col fiato sospeso: ecco come il protagonista di questa storia ha ricevuto un gesto d’amore inaspettato da una intera comunità.

Cane bloccato sul tetto di lamiere: cosa gli sarà mai accaduto?

Di certo la prima domanda che mi è balenata in mente è stata: ma come ci sarà finito lassù? E di sicuro non sarò stata l’unica a pensarlo dato che questo piccolo esemplare di Carlino era finito, presumibilmente cadendo, su un tetto di lamiere costeggiato da una ringhiera. E’ possibile che proprio camminando su di essa, il piccolo cagnolino abbia concluso la sua rischiosa ‘passeggiata’ sul tetto.

Ma quando la comunità di Austin, in Texas, ha notato qualcosa di strano sopra di loro non ha perso tempo e si è subito mossa per mettere in salvo il piccolo Carlino. Eppure raggiungerlo per afferrarlo non sarebbe stato affatto facile, poiché non vi era modo di fare il suo stesso percorso e finire sul tetto. Eppure davanti alle difficoltà, è proprio vero che l’unione fa la forza: ed è stato proprio questo il caso!

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Cane bloccato per 72 ore in una buca: ha una brutta ferita alla schiena-VIDEO

Cane bloccato sul tetto di lamiere: il salvataggio di un’intera comunità

La vita del cagnolino era davvero in serio pericolo, o lo sarebbe stata di lì a poco poiché le lamiere del tetto ben presto, grazie al sole cocente del Texas, si sarebbero trasformate in una vera e propria griglia di fuoco che non gli avrebbe dato scampo. Intenzionati a fare il possibile, i membri della comunità hanno contattato l’Austin Animal Center, che prontamente ha inviato gli agenti Erica Cerza e Staci Figueroa.

Una volta individuata una staccionata che avrebbe dato accesso al tetto, la squadra di salvataggio ha utilizzato tutti gli strumenti messi a disposizione dai membri della comunità per rimuoverla. E così, con l’impegno e la forza fisica di alcuni di loro, le due agenti sono riuscite ad aprirsi un varco e mettere in salvo il piccolo e spaventato cagnolino.

A quanto pare lo stesso Carlino era talmente terrorizzato che non aspettava altro che rifugiarsi nelle braccia delle sue soccorritrici. Subito la paura ha lasciato spazio al gioco e alla voglia di coccole. Poiché nessuno ne aveva denunciato la scomparsa, è stato creato un annuncio di adozione: una famiglia non ha esitato ad aprire le porte della propria casa per accogliere questo sfortunato Carlino che alla fine ha potuto godere del suo lieto fine.