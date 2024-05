Sondaggi de L’Isola: chi esce tra Samuel, Valentina, Khady, Artur e Alvina

Con un giorno di anticipo rispetto al solito appuntamento del lunedì, stasera andrà in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Al televoto questa volta ci sono Artur Dainese, Samuel Peron, Khady Gueye, Valentina Vezzali e la contessa Alvina Verecondi Scortecci. Andiamo a dare un occhio ai nuovi sondaggi per capire chi potrebbe lasciare definitivamente Cayo Cochinos.

PROMEMORIA PER TUTTI! ⚠️

La nuova puntata di #Isola è DOMANI in prima serata su Canale 5 e @MedInfinityIT ❤️ pic.twitter.com/oBKEi9Egyh — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 18, 2024

Sondaggi de L’Isola dei Famosi 2024: chi esce tra Samuel, Khady, Artur, Valentina e Alvina.

Chi dovrà abbandonare l’Honduras tra i nominati? Questa volta i social e i sondaggi sono tutti d’accordo. Stando alla preferenze del pubblico sui forum, sui siti e sulle pagine che seguono L’Isola, il naufrago più apprezzato è ancora una volta Samuel Peron (che probabilmente si giocherà la vittoria finale con Edoardo Stoppa), dovrebbero essere salvi anche Artur, Khady e Alvina, mentre pare che l’eliminata sarà l’ex schermitrice Valentina Vezzali. La Vezzali lunedì scorso ha ricevuto ben quattro voti dai suoi compagni e per questo è finita in nomination con Artur e Samuel, i due leader di questa settimana invece hanno trascinato al televoto anche Alvina e Khady.

Proprio Valentina in questi giorni ha avuto nuovi attriti con la sua nemicamatissima di Cayo Cochinos, Greta: “Qualsiasi cosa faccia lei è infastidita. Se prendo un pesce ed esulto non faccio male a nessuno, semplicemente sono felice. Posso festeggiare per la pesca o piangere se qualcosa non va? Poi mi ha accusata di aver urlato stamani, ma non è vero, ero a prendere la legna! Io non invado la sua privacy. Può darle fastidio come sono fatta, ma non è un problema mio. Io sono felice di esternare i miei sentimenti. Lei è una che tiene tutto dentro e a me va benissimo così. Per lei è esagerato tutto quello che faccio. Non cambierò mai il mio modo di essere per piacere agli altri. Dici che è eccessivo urlare dopo aver pescato? Per fortuna che siamo diverse, la diversità è molto bella“.

Se dovesse uscire davvero Valentina, Greta potrà festeggiare.