“Uno dei migliori finali di sempre” Affari tuoi, sbancato il jackpot in un modo incredibile, la reazione di Amadeus è epica: prima volta che succede

È tempo di festeggiare negli studi Rai per la super vincita dell’ultima puntata di Affari Tuoi. Una puntata memorabile per il pubblico, ma certamente per Luca e sua figlia Sarah quella in cui si è raggiunta una cifra sensazionale.

Ieri sera, nella puntata di venerdì 17 maggio, il concorrente del Trentino-Alto Adige ha vinto il premio di 300mila euro ad Affari tuoi, grazie a una serie di coincidenze fortunate che hanno acceso gli animi di tutti in studio. Il primo a emozionarsi è stato proprio il conduttore Amadeus, che ha gridato ripetutamente: «Trecentomila euro, trecentomila euro, ci vuole coraggio». Ma perché questa puntata è stata così straordinaria?

Luca, concorrente del Trentino e padre di cinque figli, ha partecipato ad Affari Tuoi, accompagnato dalla giovane figlia Sarah (22 anni) in rappresentanza del resto della numerosa famiglia. Il concorrente ha condotto una gara davvero incredibile, piena di suspense, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante della apertura del pacco vincitore.

Il concorrente è arrivato allo step finale con i pacchi rossi più alti, ovvero 300.000, 200.000, 100.000 e 75.000€, ma anche con quello da zero euro. Una situazione che poteva diventare rapidamente disastrosa. Il dottore gli ha offerto un cambio, che Luca ha accettato, scambiando il pacco numero 4 con il numero 7: «Perché in famiglia siamo in sette» ha spiegato.

Mai scelta fu più assurdamente giusta, perché la scatola abbandonata era quella che conteneva proprio zero euro. La situazione a questo punto resta molto convincente, una volta fatti fuori i zero euro.

Quindi in ballo erano rimasti quelli che nel programma vengono definiti i «soldi sicuri»: 75, 100 e 300.000 euro. Cifre molto importanti per chiunque. Amadeus, emozionato per quanto successo, grida: “Questo è uno dei migliori finali della storia di Affari Tuoi”. Dopo un ulteriore giro di pacchi, Luca si è trovato con 75 e 300mila euro. Arriva così un’altra proposta del dottore. Sono addirittura 150.000 euro quelli offerti, ma a questo punto il concorrente va fino in fondo. Luca rifiuta coraggiosamente, e con il senno di poi, giustamente. Luca si aggiudica così l’incredibile premio di 300mila euro.