Drag Race Italia 3, svelata la nuova giuria: un addio e due new entry

La terza stagione di Drag Race Italia ha appena acceso i motori partendo dalla giuria. Contrariamente a quanto ipotizzato, i tre giudici Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi non sono stati rinnovati in blocco, dato che il nome di quest’ultimo è sparito dal panel.

Priscilla aveva già confermato la sua presenza, mentre è notizia di oggi dell’addio di Tommaso Zorzi e della riconferma di Chiara Francini, reduce dal bellissimo monologo durante la sua co-conduzione al Festival di Sanremo.

Drag Race Italia: Paola Iezzi e Paolo Camilli new entry nel panel dei giudici

Al posto di Tommaso Zorzi Paramount+ ha deciso di arruolarne due, come anticipato da DavideMaggio.it. La prima è Paola Iezzi, già giudice ospite della passata edizione e fresca di ritorno musicale con sua sorella Chiara. Il secondo è l’attore Paolo Camilli, celebre sui social soprattutto per i suoi sketch comici e visto in The White Lotus.

Saranno quindi Priscilla, Paola Iezzi, Paolo Camilli e Chiara Francini i giurati di Drag Race Italia 3, prossimamente in streaming su Paramount+.

Il cast sembrerebbe essere tutt’ora in fase di sviluppo.

Chi parteciperà? Lo scopriremo probabilmente questa estate quando le riprese inizieranno e varie drag queen italiche ‘spariranno’ dai social e dalla circolazione per un mesetto.