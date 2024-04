“Dopo Mario anche lui” Il gesto di Pierpaolo manda in crisi Ida e lei scoppia in lacrime

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, la bella tronista Ida Platano sarebbe rimasta senza pretendenti. Anche Pierpaolo infatti, avrebbe deciso di lasciarla a seguito dei suoi comportamenti poco corretti.

Che cosa è successo e come finirà questa trono?

Uomini e Donne e il trono sfortunato: riguarda la dolcissima Ida

Martedì 23 Aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Sembra che la questa registrazione sia stata un vero e proprio incubo per la tronista più chiacchierata del momento, la quale si sarebbe trovata senza pretendenti all’improvviso.

Molte segnalazioni in merito a quanto accaduto e anche parole piuttosto amare quelle che l’ex tronista ha deciso di annunciare sui social per ringraziare i suoi sostenitori. In questa puntata la luce dei riflettori si è nuovamente posata sul corteggiatore di Ida, Mario Cusitore.

Mario

Questo è stato accusato di aver trascorso una serata in compagnia di una ragazza all’interno di un bed and breakfast e ha finalmente deciso di confessare la cosa. Ha comunque detto che fra lui e la diretta interessata non è successo nulla, anche se sono molto poche le persone disposte a credergli.

Ida ha quindi deciso di eliminarlo in maniera definitiva in quanto non si può di certo fidare di chi gli mente anche quando non ha nulla da discutere. Peccato che la tronista abbia fatto i conti senza l’oste e che alla fine qualcuno le abbia giocato un brutto tiro.

Pierpaolo lascia lo studio di Uomini e Donne: Ida scoppia a piangere

Pierpaolo

A quanto pare il risentimento aleggiava in puntata e anche un altro pretendente di Ida ha deciso di darle il benservito. Ci riferiamo a Pierpaolo Siani, da sempre uno degli ammiratori più dolci di Ida. L’uomo è apparso fin da subito molto provato da questa storia e alla fine ha perso la pazienza.

Pierpaolo ha detto a Ida come le cose tra di loro non potessero più proseguire, in quanto ormai il suo ruolo era quello di un ripiego con il quale arrivare alla fine dell’edizione. Ha poi aggiunto come avrebbe anche detto di no in caso di scelta da parte della tronista.

Ida e Pierpaolo

Il corteggiatore si è poi alzato e tra lo stupore generale ha lasciato lo studio, lasciando Ida in una valle di lacrime. Si vocifera quindi che la parrucchiera abbia ringraziato tutti e abbia salutato definitivamente Maria abbandonando di fatto il trono. Del resto manca circa un mese alla fine del programma e ormai è troppo tardi per conoscere nuovi pretendenti. Che cosa farà la bella Ida?