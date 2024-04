problemi di salute per la conduttrice

La padrona di casa del celebre programma Forum ha comunicato di essere afona. Proprio per questa ragione, Barbara Palombelli ha deciso di delegare a terzi la conduzione della sua trasmissione di successo a causa di questo piccolo problema.

Barbara Palombelli

Chi sarà il fortunato? Ecco che cosa abbiamo scoperto!

Barbara Palombelli e l’annuncio in diretta a Forum

Come ogni giorno anche stamattina è andata in onda una nuova puntata di Forum, il celebre programma di natura giuridica. SI tratta di una trasmissione estremamente longeva che ha appassionato e continua a catturare l’attenzione di moltissime generazioni di telespettatori.

Giulia nello studio di Forum

Conduttrici celebri si sono alternate nella conduzione di questo format tra cui Rita Dalla Chiesa e Paola Perego. Da qualche anno la palla è balzata nelle mani di Barbara Palombelli, celebre giornalista italiana, la quale ricopre questo ruolo in maniera più che distinta.

Nella puntata odierna però, la moglie di Francesco Rutelli ha deciso di afre un annuncio al suo pubblico in merito ad una piccola variazione nella presentazione del programma. Questo perché completamente senza voce.

Chi sostituisce la Palombelli nella conduzione di Forum?

Il cast di Forum

Rimanere senza voce è una cosa più che frequente e per fortuna non troppo grave. Per questa ragione Barbara Palombelli, anche se afona, ha comunque deciso di recarsi a Forum per condurre il format. La donna ha però dichiarato che occorreva fare una delega speciale per quella data puntata.

La conduttrice sarebbe rimasta in studio, ma a parlare nella maggior parte del tempo sarebbe stata la sua giovane collega Giulia Giorgi. La donna ha saputo svolgere questa sostituzione egregiamente e alla fine la puntata è giunta al termine con grande successo.

Giulia Giorgi

Come detto prima, si tratta di una problematica che chi usa tanto la voce si ritrova ad affrontare più spesso del dovuto, ma che nel giro di qualche giorno e con le giuste attenzioni dovrebbe risolversi. Forse, dalla prossima settimana tutto tornerà nella norma anche a Mediaset.