Dopo il film Baciato dalla fortuna SuperEnalotto torna a far parlare di sé

Le feste sono il periodo perfetto per concedersi una pausa di relax, complice le temperature più fredde che invogliano a stare sul divano, a guardare i programmi televisivi o a riscoprire film che si sono persi, ma non per questo risultano meno interessanti.

È il caso della pellicola Baciato dalla Fortuna, uscita nelle sale italiane nel 2011, protagonisti Vincenzo Salemme e Asia Argento.

C’è però un altro “attore” che fa da comparsa e porta una grande novità: SuperEnalotto, che per la fine dell’anno torna a far parlare di sé con l’iniziativa NEW YEAR’S SHOW che mette in palio 900 premi garantiti del valore di 10.000 euro ciascuno.

Ma facciamo un salto indietro nel tempo, ad alcuni anni fa. Scopriamo meglio la trama del film con Vincenzo Salemme, definito dal critico Edoardo Beccantini come “Una commedia sopra le righe che guarda alla grande tradizione napoletana”.

Baciato dalla fortuna: perché vedere il film

Il film racconta di Gaetano, vigile urbano di origine napoletana che si è trasferito a Parma, con problemi di debiti e di cuore, tra l’ex moglie e la fidanzata che lo tradisce con il suo comandante.

Gaetano però si diletta a giocare al SuperEnalotto, tranne quella volta in cui escono i suoi numeri perché fa tardi per una seduta da una psicoanalista, Grazia, che è innamorata di lui.

Apprende però che una vincita a Parma c’è stata: verrà fuori che l’ha fatta proprio Grazia, che gli dichiara il suo amore. Il finale è lieto, perché oltre a Gaetano si sposa la sua ex fidanzata.

Il film merita di essere visto in quanto si rivela una commedia avvincente e piacevole, perfetta per il periodo delle feste, che mostra come la vita può cambiare all’improvviso, visto che la fortuna bussa in mille modi, diversi e imprevedibili.

L’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar per la fine dell’anno

Il periodo del Natale diventa carico di sorprese, con l’iniziativa “New Year’s Show” di SuperEnalotto SuperStar, all’insegna dell’allegria e del divertimento. Un evento in cui il gioco stabilisce un nuovo record: verranno messi in palio 900 premi garantiti del valore di 10.000 euro ciascuno.

Si tratta dell’appuntamento più ricco per quanto riguarda i concorsi in programma per la fine dell’anno, essendo previste tre estrazioni speciali durante le giornate del 28, 29 e 30 dicembre. Per partecipare non sarà necessario attendere gli ultimi giorni del 2023, dal momento che si possono convalidare le giocate per tutto il mese di dicembre.

Partecipare è semplice e divertente: basta recarsi in qualsiasi punto di vendita Sisal, dove è possibile usufruire di tutti gli strumenti dedicati all’iniziativa.

Per ogni combinazione Superenalotto SuperStar convalidata per minimo uno dei tre concorsi speciali la persona riceve un codice univoco alfanumerico, incluso nel costo della giocata, con cui partecipare a New Year’s Show.

Oltre alle modalità Quick Pick e alle quote Bacheca dei Sistemi Sisal, è disponibile una Scheda Speciale convalidabile attraverso barcode: serve per partecipare con combinazione casuale a uno o più concorso straordinari.

Si può anche giocare online oppure da mobile, attraverso l’App ufficiale SuperEnalotto e presso i siti autorizzati da ADM.

Gli utenti che aprono un conto di gioco tramite App SuperEnalotto, sito ufficiale SuperEnalotto o da punto vendita Sisal fino al 30 dicembre riceveranno un regalo di 4,50 euro da spendere in tutte le tipologie di giocate SuperEnalotto, senza obbligo di ricarica.

La fine dell’anno si preannuncia ricca di brio con SuperEnalotto, tra film da riscoprire e un’iniziativa pensata per un gioco sicuro, grazie all’approvazione dell’ADM, e all’insegna della spensieratezza.