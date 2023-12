Nuovo programma di Milly Carlucci: “Un talent show con giurati famosi”

La Rai pare abbia deciso di mettere in stand by Il Cantante Mascherato, che quindi non tornerà nel 2024, ma questo non significa che Milly Carlucci possa rilassarsi. Davide Maggio la settimana scorsa ha rivelato che la popolare conduttrice l’anno prossimo lancerà un nuovo programma.

“Milly Carlucci è pronta ad un altro impegno televisivo. Se Ballando con le Stelle è agli sgoccioli, DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che la conduttrice ha già in mente la sua prossima avventura. Come vi abbiamo svelato su Twitter, sta lavorando ad un format, in onda, se dovesse concretizzarsi, su Rai1 in prima serata nel 2024. La novità è figlia dello stop a Il Cantante Mascherato. Il talent delle identità nascoste, salvo colpi di scena, non avrà una nuova stagione”.

Il nuovo programma di Milly Carlucci: un talent show.

A svelare qualche dettaglio sul nuovo programma di Milly c’ha pensato il portale Tv Blog. Sembra si tratti di un talent show nel quale dei coach/talent scout dovranno scovare artisti di tutti i tipi e li presenteranno al pubblico e ai giurati famosi della trasmissione (tra i quali dovrebbero esserci Teo Mammucari e Flavio Insinna).

“Già, si, ritorno, ma con che cosa. Pare che il nuovo programma di Milly Carlucci sarà un talent show che vedrà protagonisti artisti chiamati ad esibirsi nelle loro specialità. Potremo vedere dunque il cantante, l’attore, il prestigiatore, il mentalista, il giocoliere, il comico, il trapezista, l’atleta acrobata, insomma arte di tutti i tipi. Le esibizioni poi saranno giudicate dall’immancabile giuria, con l’innesto delle votazioni social del pubblico. Il tutto rigorosamente in diretta e con un meccanismo ancora da definire nei dettagli, giuria compresa. Ma la particolarità di questo nuovo talent sarà che gli artisti verranno lanciati da quattro celebrità che in qualche modo saranno i loro padrini, o se preferite i loro talent scout. Innescando cosi fra di loro una gara su chi è più bravo a trovare i migliori talenti scelti e votati da giuria e pubblico televisivo”.