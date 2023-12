Ex gieffina del GF Vip 7: “Noi i peggiori? Quest’anno vedo di peggio!”

Le dinamiche del GF Vip 7 hanno scatenato un vero terremoto, tanto da far intervenire anche Pier Silvio Berlusconi. Alfonso Signorini a Verissimo ha anche ammesso di ‘aver sbagliato cast’ e questo ha portato a diverse reazioni dei ragazzi che un anno fa hanno popolato la casa di Cinecittà. L’ultima ad essersi tolta un sassolino dalle scarpe è stata un’ex gieffina entrata in corsa.

Ex gieffina lancia una frecciatina alla nuova edizione del Grande Fratello.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello (in cui è stata trattata a polemica del caso Varrese), Nicole Murgia su Twitter ha lanciato una shade: “Dipinti come i peggiori concorrenti della storia l’anno scorso , personaggi da cui prendere le distanze ma quest’anno scusate ho visto anche peggio. Notte”. Tra le tante risposte anche quella di un utente che ha criticato il tweet di Nicole e ha tirato in ballo Edoardo Tavassi. L’ex gieffina ha subito difeso l’amico: “Tavassi capobranco? Guardate, Edoardo Tavassi è una delle persone migliori che ho conosciuto. Non dite cavolate“.

Una cosa è certa: un anno fa il clima che si respirava sui social era assolutamente peggiore ed entrare nell’hashtag GFVip era una vera prova di coraggio.

Alfonso Signorini a Verissimo sul cast del Grande Fratello Vip 7.

“Quello che è successo nella scorsa edizione? Bisogna ammettere una serie di cose.Un anno fa abbiamo sbagliato a formare il cast. E questa cosa va riconosciuta. Nel corso delle puntate sono stato anche in difficoltà e qualche volta ho provato disagio. Li ho rimproverati più volte e in un’occasione in particolare ho detto loro che erano così ‘respingenti che anch’io quando li vedevo mi veniva voglia da cambiare canale’. Non solo io, ma anche l’azienda ha palesato i suoi dubbi e allora ho capito che avevo ragione. Occorreva resettare. Si è dato troppo spago alla volgarità, non solo espressiva ma anche degli atteggiamenti. Tutto questo è stata colpa non solo di chi l’ha interpretata ma anche nostra che l’abbiamo promossa. Ho avuto modo di scusarmi, perché ci metto io la faccia. Occorreva prendere le distanze da tutto questo e si è tradotto in questo bisogno di normalità”.

