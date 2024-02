Dargen a Domenica In tenta di baciare in bocca Cirilli, Mara lo blocca: “Non voglio guai”

Dargen D’Amico ieri pomeriggio è stato ospite da Mara Venier a Domenica In, ma quella che doveva essere una semplice passerella per ricordare il suo percorso sanremese, si è trasformato in un caso.

Mara Venier dopo averlo accolto ha ricordato il bacio che le aveva dato la sera prima durante l’esibizione. “Ma che bacio è stato?“, ha chiesto Gabriele Cirilli dal parterre degli opinionisti. “Un bacio intenso, ti faccio vedere come?“, ha risposto Dargen D’Amico avvicinandosi al comico. A questo punto la conduttrice, ricordandosi del bacio fra Fedez e Rosa Chemical l’anno scorso, è corsa a recuperare il cantante: “No! Non te bacià, non ve dovete bacià, non voglio guai voglio sta tranquilla ragazzi”.

Qui il giudice di X Factor ha prontamente replicato: “Ma da quando un bacio può essere un guaio? Vuol dire che devi proprio perdere la testa. È un bacio, puro. I guai sono altri”; ma Mara Venier non gli ha permesso ugualmente di baciarlo: “No, un po’ di polemica c’è stata l’anno scorso per un bacio”. Dargen ha così insistito: “Però capisci che trovo surreale la polemica per un bacio?”, facendo scattare la zia: “E allora baciami e falla finita!”.

Dargen a Domenica In si schiera a favore dell’immigrazione

“Io vengo da un paese, l’Italia, all’interno del quale c’è sempre stata la regola dell’ospitalità e dell’accoglienza. Una volta eravamo tutti paesi, le porte erano aperte e i bambini se avevano fame entravano in casa e dicevano ‘ho fame’ e nessuno chiedeva loro ‘ma da dove vieni?, chi è tuo papà?’. Avevano fame e gli davano da mangiare. Avevano freddo e li coprivano. Questo è il nostro bagaglio genetico ideale. Quindi io nel momento in cui ascolto discorsi che si dimenticano del valore istintivo di protezione dei cuccioli, mi spavento”.

In riferimento poi al ritmo scelto per le sue canzoni, D’Amico ha aggiunto:

“L’Italia è un Paese che si sta rimpicciolendo e ci sono tante occasioni da prendere in considerazione. Non si parla mai del fatto che la bilancia economica dell’immigrazione è in positivo. Quello che gli immigrati immettono nelle nostre casse per pagare le nostre pensioni è più di quello che spendiamo per l’accoglienza. Queste sono statistiche che ogni tanto andrebbero raccontate”.

Il discorso è stato però interrotto dalla Venier, in ritardissimo sulla scaletta: “Però qui è una festa ci vorrebbe troppo tempo per affrontare determinate tematiche. Qua stiamo parlando di musica, chiedo scusa a tutti quanti. Dire in tre parole tutto questo è molto difficile, ci vorrebbe più tempo, sono tematiche importanti“.