Emma e Tedua sempre più vicini: beccati insieme in discoteca

Cosa c’è fra Emma e Tedua?

Quando Emma Marrone è andata a Sanremo per presentare Apnea non poteva sapere che si sarebbe presa una cotta per Tedua. “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram? È su Tedua. Ho incontrato questo cantante ieri sera e ho fatto pensieri impuri“, le sue parole durante un’intervista. “Mi sono detta ‘mamma mia che bono che è’. Ok, che bono, però poi mi sono chiesta quanti anni ha. Ho controllato ed è piccolo. Sono troppo grande io, però mi sono innamorata, lo ammetto. Se adesso lo scopre? Vabbè chi se ne frega, non ho nulla da perdere”.

Ovviamente Tedua lo ha “scoperto” e il giorno dopo ha realizzato una storia su Instagram taggando proprio Emma Marrone. Un modo per farsi scrivere in DM? Probabile. Quel che è successo dopo non possiamo saperlo.

L’unica certezza è che i due sabato sera, al termine del Festival, sono stati avvistati insieme in discoteca. La voce probabilmente è arrivata anche alle orecchie di Mara Venier che a Domenica In le ha detto: “Ti trovo molto diversa, molto serena, un’altra persona dalla Emma che ho incontrato tempo fa. Ti trovo bellissima. Hai fatto incontri carini? Secondo me sì ma non me lo vuole dire“.

La cantante non ha risposto, ma i video parlano da soli…

