da The Greatest Discovery a Due su due

Canzoni sui fratelli: i migliori brani dedicati o da dedicare a fratelli e sorelle, i primi amici nella vita di molte persone.

Ci sono persone che nella vita acquisiscono fin da subito un’importanza fondamentale. Tra queste, senza dubbio i fratelli e le sorelle, compagni di vita di molte persone. I primi amici, spesso. Nel mondo della musica non mancano rapporti complessi e controversi tra fratelli. Ci sono fratelli d’arte, fratelli di sangue o fratelli acquisiti. Scopriamo insieme quali sono le migliori canzoni sui fratelli, brani adatti anche per delle dolci dediche.

J-Ax

Le migliori canzoni sui fratelli e le sorelle

Partiamo da un grande classico di Elton John, The Greatest Discovery. Il testo di questo pezzo magnifico fu scritto dal fedele Bernie Taupin e racconta le sue emozioni quando scoprì che presto sarebbe nato un suo fratellino. Ecco un video live di The Greatest Discovery:

Passiamo a un brano italiano tra i più belli in questa categoria: Mio fratello di Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina ha più volte parlato dello splendido rapporto che lo lega al fratello, una delle figure più importanti della sua vita. E lo si può comprendere facilmente leggendo il testo di questa canzone. Ascoltiamola insieme:

Proseguiamo con un brano omonimo, ma pubblicato qualche anno dopo da Biagio Antonacci. Nell’occasione con Biagio, oltre al cantautore siculo Mario Incudine, ci sono due dei fratelli più famosi d’Italia: Rosario e Beppe Fiorello. La canzone parla di problemi tra fratelli, ma l’epilogo è comunque positivo. Perché un legame di sangue non si può spezzare facilmente. Questo il video ufficiale:

Un altro pezzo internazionale molto intenso dedicato a un fratello è You Are My Sister di Antony and the Johnsons: “Sei mia sorella e ti voglio bene, possano i tuoi sogni realizzarsi“. Parole dolcissime e ricche di significato. Ascoltiamola insieme.

Chiudiamo con un bel pezzo hip hop italiano, Due su due degli Articolo 31, interpretato da J-Ax insieme al fratellino Grido. Una canzone dolce che racconta la crescita dei due Aleotti Bros., tra marachelle dell’infanzia e le fasi più difficili dell’adolescenza. Ecco l’audio: