gli artisti che hanno lavorato come doppiatori

I cantanti nei film Disney: tutti gli artisti italiani che hanno doppiato i personaggi dei cartoni e dei film live action dagli Studios più importanti del mondo.

Nel remake de Il Re Leone i protagonisti hanno le voci di Marco Mengoni ed Elisa, che prendono il posto degli originali Childish Gambino e Beyoncé. Ma si tratta solo degli ultimi cantanti coinvolti nei film e nei cartoni della Disney in qualità di doppiatori.

La musica è sempre stata uno degli ingredienti principali del successo di questi lungometraggi magici, e proprio per questo motivo nel doppiaggio sono stati spesso coinvolti famosi artisti. Andiamo a scoprire insieme i cantanti che hanno doppiato i film Disney.

Elisa Toffoli

Cantanti nei cartoni Disney

Se già negli anni Cinquanta e Sessanta la voci ai personaggi musicali della Disney venne affidata a doppiatori-cantanti, anche se di scarso successo nel mondo della musica, negli anni Novanta fece grande successo il doppiaggio di Massimo Ranieri e Mietta, rispettivamente Quasimodo ed Esmeralda in Il Gobbo di Notre-Dame.

Di seguito Via di qua dal celebre cartone basato sul romanzo Notre-Dame de Paris:

In Hercules del 1997 troviamo invece Alex Baroni, che diede la voce nel canto al protagonista, alternandosi nei dialoghi a Stefano Crescentini. Facciamo un salto di qualche anno fino al 2009 per La principessa e il ranocchio, dove troviamo tra i doppiatori altri due nomi del mondo della musica: Luca Laurenti (la lucciola Ray) e Sergio Cammariere (il senatore John).

L’anno dopo, in Rapunzel fa la sua comparsa Mario Biondi, nelle vesti di Uncino, mentre in Frozen sono le fantastiche Serena Autieri e Serena Rossi a emozionare gli spettatori.

Raphael Gualazzi è Tamatoa nel più recente Oceania, mentre Fabio Rovazzi appare come Stormtrooper in Ralph Spacca Internet.

Cantanti doppiatori nei film Disney

Ma anche nei più recenti film live action, remake dei classici cartoni della Disney, sono stati spesso coinvolti grandi nomi della musica come protagonisti delle colonne sonore o anche del doppiaggio.

Tra gli esempi più eclatanti ricordiamo proprio Elisa, che presta la voce a Miss Atlantis nel commovente Dumbo. E la stessa Elisa è ora protagonista del remake de Il Re Leone, dove interpreta Nala da adulta affiancata da Marco Mengoni nei panni di Simba. Un onore davvero grande per artisti che hanno dimostrato di possedere un talento che va oltre il canto.

Ma i cantanti coinvolti nei progetti Disney non si sono esauriti a Elisa e Mengoni. Arisa, ad esempio, ha partecipato come doppiatrice al remake del 2019 di Lilli e il vagabondo, Damiani e Victoria dei Maneskin hanno prestato la voce nel film Cruella del del 2021, mentre Mahmood, ultimo ma non ultimo, è stato Sebastian in La Sirenetta del 2023.