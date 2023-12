E se vi dicessi che Amadeus al prossimo Festival di Sanremo ci ha privato di Cristiano Malgioglio che avrebbe presentato una canzone insieme a Fabio Rovazzi e Ditonellapiaga? Ebbene sì, nella lista (quasi completa) degli esclusi da Sanremo 2024 diramata da All Music Italia c’è anche questo terzetto strampalato.

Il singolo probabilmente uscirà lo stesso (magari in estate?) e sulla carta ha l’aria di essere una trashata tutta da ballare in pieno stile Rovazzi con ritornello cantato da Ditonellapiaga e strofe di Malgioglio.

Un brano scartato che avrebbe segnato il ritorno di Dito dopo il successo di Chimica con Rettore nonché il debutto di Rovazzi e Malgioglio sul palco dell’Ariston.

Fra i “trombati” da Amadeus ci sarebbero anche altri aspiranti debuttanti come Matteo Paolillo di Mare Fuori, Alvaro Soler, l’attrice Lina Sastri, Gaia, Bresh e il figlio di Bocelli, Matteo Bocelli.

Da Malgioglio con Rovazzi e Ditonellapiaga ad Alvaro Soler e Lina Sastri: spunta la lista (quasi completa) degli esclusi da Sanremo 2024

Fuori anche numerosi ex vincitori come Fausto Leali, Ermal Meta, Francesco Gabbani e Fabrizio Moro; così come nomi illustri della musica italiana fra cui Patty Pravo, Michele Zarrillo, Marcella Bella, Subsonica e Max Gazzè. Oltre loro sarebbero state scartate anche un po’ di collaborazioni inedite come: Calibro 35 con Alan Sorrenti; Bianca Atzei con Tormento e Le Deva con Ivana Spagna.

Niente da fare neanche per Arisa, Tropico, Michele Bravi, GiovnnyScandal, Irene Grandi, Elettra Lamborghini, Giusy Ferreri, Alexia, Noemi, Malika Ayane, Syria, Mietta, Bugo, Morgan (anche se lui sostiene il contrario), Achille Lauro, Enrico Nigiotti, Aka7even, Paolo Vallesi, gIANMARIA, Piotta, La Crus, gli Zero Assoluto e ovviamente i Jalisse.